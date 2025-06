Ile Maurice: Chute du jockey Alvino Roy - Le dossier de la GRA a disparu

Un dossier sensible de la Gambling Regulatory Authority (GRA), portant sur l'enquête relative à la chute controversée du jockey Alvino Roy, a mystérieusement disparu.

Ce document qui porte le nom Alvino vs hrd (Horse Racing Division) est à ce jour introuvable dans les archives de l'institution malgré des recherches internes intensives. Selon les informations disponibles, le dossier aurait été pris en charge le 3 février 2025 par un employé contractuel d'origine indienne alors en poste à la GRA. Ce dernier a quitté Maurice à la fin de son contrat et contacté à l'étranger, il a affirmé avoir retourné le document au registre avant son départ. Toutefois, aucune preuve tangible ni témoin ne viennent étayer ses dires et le dossier demeure introuvable.

Face à cette disparition préoccupante, une plainte officielle a été enregistrée lundi au poste de police de Pope Hennessy. L'affaire a par la suite été confiée aux enquêteurs de la Divisional Crime Intelligence Unit de Port-Louis, qui ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le document manquant est considéré comme propriété de la GRA. C'est un autre enquêteur au sein de la GRA, qui a pris le relais de l'enquête, qui a signalé la perte du dossier.

Cette affaire avait fortement marqué la scène hippique locale. Lors de la 15e journée hippique, le 10 août 2024, Alvino Roy avait chuté de manière suspecte alors qu'il menait la course sur le cheval Special Force. Bien que le jockey ait évoqué un incident technique - une selle qui aurait bougé et des étriers inadaptés -, l'analyse des images vidéo et les témoignages recueillis avaient conduit à la conclusion que le geste était volontaire. Le comité disciplinaire de la GRA avait alors imposé une suspension de cinq ans, sanction confirmée en avril 2025 par le comité d'appel.