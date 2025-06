Congo-Brazzaville: Insertion sociale des jeunes - Les travaux de construction du centre d'Aubeville avancent

Le ministre en charge de la Jeunesse et de la Formation qualifiante, Hugues Ngouélondélé, a effectué récemment une visite au Centre d'insertion et de réinsertion des jeunes à Aubeville, dans le département de la Bouenza, pour se rendre compte de l'effectivité et de l'avancement des travaux.

Au terme de la visite, il ressort que les travaux de construction du centre d'insertion et de réinsertion sociales des jeunes délinquants et ceux n'ayant pas de perspectives professionnelles vont bon train, malgré le ralentissement connu il y a quelque temps. Leur fin est désormais perceptible.

L'adduction en eau potable et la connexion à l'électricité ont atteint la phase de finalisation. Les responsables des entreprises dédiées à la tâche assurent la fin imminente des travaux. « Concernant tout le système d'adduction d'eau potable, je peux confirmer que nous sommes à 90% car au niveau du bassin de rétention, il ne nous reste que trois jours de travaux tandis que du côté du château d'eau tout est fini », a indiqué Morel Ngayome, directeur technique de la société Stream Congo.

La réhabilitation de ce site est un défi que le gouvernement est en train de relever pour répondre à la problématique de la prise en charge de la jeunesse. L'opérationnalisation des centres de rééducation permettra, en effet, de réinsérer au moins 400 jeunes en décrochage scolaire et en manque d'encadrement parental. Ils subiront une formation sur divers métiers.

Ce centre d'insertion et de rééducation des jeunes est doté des salles de classe, des bâtiments administratifs, de réfectoires, de dortoirs, d'une infirmerie, d'un restaurant, d'un terrain de sport et d'un amphithéâtre de plus de 250 places ainsi que d'une ferme.