Le Secrétaire général de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Kao Kim Hourn, a exprimé, mardi à Rabat, son soutien indéfectible au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc.

Cette position a été exprimée dans le procès-verbal conjoint rendu public à l'issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et M. Kao, qui effectue une visite de travail au Maroc, du 24 au 26 juin.

Dans ce procès-verbal conjoint, les deux parties ont réaffirmé "leur soutien indéfectible aux principes du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), y compris le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres de l'ONU, dont les Etats membres de l'ASEAN et le Maroc, ainsi que la non-ingérence dans les affaires intérieures et le règlement pacifique des différends".

Cette réunion entre les deux hauts responsables a été également l'occasion de réaffirmer l'excellence des relations entre le Royaume du Maroc et l'ASEAN, qui comprend les 10 pays de l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Philippines, Brunei-Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge), ainsi que de discuter des actions à entreprendre pour renforcer les relations entre le Royaume et ce Groupement régional, tant sur le fond que sur la portée.

Ainsi, M. Kao, qui effectue sa première visite au Royaume et en Afrique, a exprimé sa haute appréciation des actions et de l'engagement du Maroc à renforcer la coopération avec l'ASEAN et ses Etats membres.

A cet égard, "il s'est félicité de la présence et de l'engagement du Maroc dans diverses structures des régions de l'ASEAN, telles que la Commission du fleuve Mékong (MRC), l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), et l'Organisation des Ministres de l'Education de l'Asie du Sud-Est (SEAMEO)".

En outre, le Secrétaire général de l'ASEAN a noté avec satisfaction la participation active du Maroc à divers événements de cette organisation, notamment des séminaires et des ateliers liés, entre autres, aux droits de l'Homme, à la coopération économique, aux transports, à la protection sociale et au développement, à la connectivité et au développement des villes intelligentes.

Pour sa part, M. Bourita a souligné que le renforcement des relations entre le Maroc et l'ASEAN s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à diversifier les partenaires du Royaume et à promouvoir une coopération Sud-Sud forte et solidaire.

Il a réitéré la disposition du Maroc à soutenir et à collaborer avec l'ASEAN dans de nombreux secteurs, dans une approche gagnant-gagnant, aussi bien avec l'Organisation, qu'avec tous ses Etats membres.

Le ministre a exprimé ses remerciements au M. Kao et, à travers lui, aux Etats membres de cette Organisation, pour leur soutien à l'obtention par le Maroc, en septembre 2023, du statut de partenaire du dialogue sectoriel auprès de l'ASEAN.

Par ailleurs, les deux parties ont salué la tenue de la deuxième réunion du Comité mixte de coopération sectorielle ASEAN-Maroc (AM-JSCC) à Jakarta, le 27 novembre 2024, alors que la 3e session est prévue en novembre 2025.

Les deux responsables ont souligné l'importance des programmes de formation offerts par l'Institut marocain de formation, de recherche et d'études diplomatiques (IMFRED) aux diplomates des Etats membres de l'ASEAN et au Secrétariat de l'ASEAN.

Ils ont également salué les programmes de coopération fructueux existants entre les Etats membres de l'ASEAN et le Maroc, par l'intermédiaire de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), en faveur des Etats membres de l'ASEAN et des pays africains.

