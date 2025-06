La septième édition de l'université d'été Skill UP, une initiative du réseau d'experts marocains d'Amérique du Nord en aéronautique (EMAN Aerospace), s'est ouverte, lundi à la Faculté des sciences et techniques de Fès (FSTF), avec pour objectif de partager les expertises accumulées par ces compétences avec des jeunes en formation dans des secteurs clés de l'aéronautique et du digital.

Initiative conjointe d'EMAN Aerospace et la FSTF, cette semaine a pour but d'aligner la formation universitaire sur les exigences concrètes de l'industrie marocaine et de consolider les compétences des étudiants afin de les préparer au mieux aux secteurs en plein essor tels l'aéronautique, l'automobile et le digital.

Ouvrant cette édition, le président de l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, Mustapha Ijaali, a souligné la grande portée de cette initiative portée par des compétences marocaines actives en Amérique du Nord au profit de jeunes ingénieurs en formation dans le but de les impliquer dans le développement de secteurs clés de l'économie marocaine.

M. Ijaali a rendu hommage aux Marocains résidant à l'étranger qui n'ont eu de cesse de contribuer au développement du Royaume notamment à travers des partenariats de transfert de savoir, accumulé dans leurs pays respectifs, faisant part de la détermination de l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah à accompagner ce type d'initiative au service de l'ensemble de ses étudiants, rapporte la MAP.

Le doyen de la FSTF, Taoufiq Achibat, a indiqué que cette manifestation revêt une importance particulière, tant par la qualité de ses contenus que par l'impact qu'elle aura sur la formation et l'ouverture des étudiants, ajoutant qu'elle traduit "notre volonté de rapprocher l'université de son environnement socioéconomique, en créant des passerelles concrètes entre le monde académique et les secteurs professionnels stratégiques".

Le choix des thématiques retenues pour cette édition "l'aéronautique, la digitalisation et la cybersécurité », s'inscrit pleinement dans cette orientation, et répond à une dynamique nationale affirmée, dans laquelle le Maroc s'impose comme un acteur stratégique, a-t-il noté, citant le cas du secteur aéronautique, porté par une croissance soutenue des exportations, un écosystème industriel regroupant de nombreuses entreprises, et des investissements majeurs de la part de leaders mondiaux (tels que Safran, Embraer ou encore Pratt&, Whitney).

La digitalisation et la cybersécurité, quant à elles, sont au coeur des priorités du développement économique et technologique du pays, a-t-il dit, appelant à une synergie accrue entre l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation industrielle.

Consciente de ces enjeux, a-t-il fait savoir, la FST de Fès a développé une offre de formation en parfaite adéquation avec les besoins émergents de l'écosystème national : une filière d'ingénieur en aéronautique (cycle ingénieur) avec une forte implication et l'engagement des experts EMAN dans l'encadrement ainsi qu'une filière en cybersécurité au cycle licence, qui visent à doter les étudiants de compétences techniques pointues, en lien direct avec les attentes des partenaires industriels et institutionnels.

Et de souligner que "l'engagement de la FSTF en faveur de la digitalisation se reflète aussi dans l'intensité de l'activité de recherche menée au sein de nos laboratoires", faisant état de plus de 50 thèses de doctorat qui sont actuellement en cours sur des thématiques liées à la transformation numérique, mobilisant des expertises pluridisciplinaires, s'appuyant sur des partenariats internationaux, et donnant lieu à l'organisation régulière de manifestations scientifiques de haut niveau.

Dans une déclaration à la MAP, Rachid Moudrik, président d'EMAN Aerospace, a indiqué que cette édition, initiée en partenariat notamment avec le Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger (CCME), est l'occasion pour les compétences marocaines de l'Amérique du Nord de partager avec les étudiants ingénieurs marocains ce qu'ils ont appris dans les différentes filières de l'aéronautique, ajoutant que les membres du réseau sont tous marocains, animés par une grande volonté de transférer leurs savoirs à leurs jeunes compatriotes.

De son côté, Khalid El Morabit, chargé de mission auprès du président du CCME, a souligné qu'il s'agit d'une initiative de transfert de connaissances en faveur des étudiants et des chercheurs de l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah et d'autres établissements, ajoutant que 14 experts marocains en aéronautique du Canada et des Etats-Unis participent à cette semaine ponctuée de workshops et d'ateliers.

M. El Morabit a indiqué que l'essor notable que connaît le Maroc dans différents domaines dont l'aéronautique fait que le Royaume a besoin de profils de haut niveau, d'où l'importance, a-t-il noté, de l'encouragement de ce genre d'initiatives pour la formation de profils qui peuvent contribuer positivement à l'essor de l'économie marocaine.

SKILL'UP est une initiative du réseau d'experts marocains d'Amérique du Nord en aéronautique EMAN Aerospace - une organisation à but non lucratif créée en 2019 à l'Alabama, aux Etats-Unis.

Elle vise à renforcer les passerelles entre les compétences marocaines établies en Amérique du Nord et les jeunes talents en formation au Maroc, à travers des actions concrètes de transfert de savoir, d'accompagnement académique et de sensibilisation aux enjeux technologiques émergents du secteur aéronautique.

Dans cette perspective, SKILL'UP développe des programmes immersifs, des universités d'été, des cycles de conférences et des masterclasses orientés vers l'innovation, la digitalisation des métiers, et l'ouverture à l'écosystème industriel international. Elle entend ainsi contribuer, à travers des collaborations et partenariats, à l'émergence d'une nouvelle génération d'ingénieurs, de techniciens et de chercheurs marocains pleinement intégrés aux dynamiques mondiales de l'aéronautique.