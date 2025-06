Le samedi 5 juillet 2025, la ville de Tahoua au Niger accueillera l'assemblée générale élective à la présidence de la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT). Le colonel-major Djibrilla Hima Hamidou « Pelé », président sortant, ne rebelotant pas, c'est son vice-président Issaka Adamou, qui vise le fauteuil présidentiel.

« Valoriser les acquis et redynamiser (VAR) », tel est le slogan du programme de Issaka Adamou, vice-président de la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT), et candidat à la présidence dont l'élection est prévue pour le 5 juillet prochain à Tahoua au Niger. Le président en exercice de la FENIFOOT, le colonel-major Djibrilla Hima Hamidou « Pelé » n'ayant pas fait acte de candidature pour un autre mandat, Issaka Adamou a décidé de prendre le relais et pour la circonstance, son programme de campagne, « rassembler et innover pour un football nigérien performant », repose sur trois grands axes sur la base desquels, il devra convaincre les électeurs dès le 27 juin 2025, début officiel de la campagne.

Ces axes sont, « capitaliser les acquis » ; « fédérer la grande famille du football nigérien » ; « moderniser et poursuivre l'ouverture vers l'international ». Dans sa vision de la capitalisation des acquis, Issaka Adamou, architecte de formation et ancien président de l'ordre des architectes du Niger, entend poursuivre les chantiers de son prédécesseur dont entre autres, la construction des infrastructures (sièges des ligues, centres techniques, pelouses synthétiques, mise en conformité des installations, ...) ; l'élargissement de la visibilité du championnat (diffusion TV, FIFA+, sponsoring) ; la professionnalisation des clubs (CLOP, encadrement) ; la formation des acteurs (entraîneurs, arbitres, médias, dirigeants, etc). Afin de continuer sans relâche la fédération de la famille du football nigérien, le candidat compte instaurer une culture de l'écoute pour réinstaller le climat de confiance entre toutes les parties prenantes que sont l'Etat, les ligues, les clubs, les arbitres, les entraîneurs, les supporters ; promouvoir l'inclusivité, la transparence et la solidarité.

Renouveau dans la continuité

Dans sa quête d'une plus-value et d'un renouveau dans la continuité, Issaka Adamou s'engage à moderniser davantage et poursuivre l'ouverture vers l'international. Ainsi, il sera question de bâtir de nouveaux partenariats grâce à un carnet d'adresses solide auprès des institutions de développement et des grandes organisations ; de renforcer la capacité des clubs à tendre vers la professionnalisation ; de renforcer la digitalisation des procédures, la gestion des compétitions et la communication.

Pour le développement du football à la base, celui qui ambitionne succéder au colonel-major Pelé, tient au développement du football à la base à travers la multiplication des compétitions scolaires ; un soutien accru aux académies et clubs formateurs (encadrement, formation, dotations en équipements, organisation de compétitions, facilitations de subventions) ; l'implantation d'académies d'élites dites régionales et une compétition entre ces académies ; la promotion du football féminin ; le développement du handisport. Un vaste programme que compte mettre en oeuvre dès son élection, l'homme de terrain et d'expérience qu'est le candidat Issaka Adamou, actuellement vice-président de la FENIFOOT et président de la commission du développement technique et du football des jeunes.

Pour cela, son engagement d'une vingtaine d'années dans le développement du football nigérien, continental et international sera un atout déterminant. Puisqu'il est en plus expert CAF, FIFA, inspecteur de stades pour le compte de la CAF, d'examens de projets de centres techniques et sièges de fédérations pour le compte de la FIFA, consultant BAD.