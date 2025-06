Maroc: Chefchaouen - Ouverture de la 15è édition de la Foire régionale des caprins

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a présidé, mardi à Chefchaouen, la cérémonie d'ouverture de la 15è édition de la Foire régionale des caprins.

Organisée par la Chambre d'Agriculture de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en partenariat avec les ministères de l'Agriculture et de l'Intérieur, cette édition est placée sous le thème "La filière caprine: pilier du développement territorial et de la reconstitution du cheptel dans le cadre de la Génération Green au service des collectivités ethniques".

Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 28 juin, s'inscrit dans la dynamique de promotion et de valorisation de la filière caprine, particulièrement stratégique dans les zones montagneuses.

Elle vise à favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les éleveurs, encourager l'intensification de la production caprine et l'amélioration génétique des troupeaux, valoriser les produits issus de l'élevage local, et à mettre en lumière les caractéristiques et performances des races caprines régionales.

Installée sur 3.000 m2, la foire devrait accueillir plus de 30.000 visiteurs, 103 exposants, dont 98 originaires de la région du Nord et 5 éleveurs des régions Drâa-Tafilalet, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Souss-Massa.

Par ailleurs, 49 coopératives, dont 15 locales, exposent des produits du terroir caprin. Cette participation s'inscrit pleinement dans une démarche d'économie sociale et solidaire visant à soutenir les circuits de commercialisation, favoriser les échanges interrégionaux et renforcer les capacités des coopératives.

S'exprimant lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Chefchaouen et de plusieurs acteurs économiques et élus, M. El Bouari a souligné que la filière de production animale constitue un pilier essentiel de l'économie agricole, en contribuant à la création d'emplois en milieu rural, et un facteur important pour la réalisation de la sécurité alimentaire nationale.

Le ministre a précisé que son département accorde une attention particulière au développement de cette filière, en la faisant évoluer d'un mode de production traditionnel vers une chaine de production moderne et productive, fondée sur la consolidation des acquis et l'optimisation des ressources régionales, selon les atouts de chaque région.

Il a rappelé que les filières animales, y compris celle du caprin, ont bénéficié d'une attention particulière dans le cadre du Plan Maroc Vert, soulignant que plusieurs programmes ont été lancés par le ministère pour améliorer le revenu des éleveurs et promouvoir l'élevage caprin, à travers des moyens scientifiques et techniques modernes, en particulier la production de boucs reproducteurs de races pures, le développement ciblé de certaines races en coordination avec les professionnels du secteur et la recherche agronomique, ainsi que la valorisation du lait et des viandes rouges et l'amélioration de l'accès des produits aux marchés.

M. El Bouari a, à cet égard, affirmé que, conformément aux Hautes Orientations Royales, les mesures nécessaires ont été prises pour la mise en place d'un programme de soutien aux éleveurs et de reconstitution du cheptel national, tout en veillant à réussir cette opération à tous les niveaux, avec professionnalisme et selon des critères objectifs, sous l'encadrement de commissions locales supervisées par les autorités locales.

Dans la continuité des efforts du ministère pour renforcer le soutien aux petits éleveurs dans le cadre des programmes d'agriculture solidaire de la stratégie Génération Green, M. El Bouari a relevé que plusieurs projets liés à la production animale seront réalisés dans la province de Chefchaouen, précisant que cinq projets ont été approuvés pour un investissement global de 142 millions de dirhams (MDH), au profit de 4.680 bénéficiaires.

Ces projets, a-t-il enchainé, concernent la distribution de 1.200 têtes de bétail, ainsi que la construction et l'équipement de deux centres de collecte de lait, une unité de valorisation du lait et des unités de production d'orge hydroponique.

Pour sa part, le président de la Chambre d'agriculture de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdeslam Biari, a souligné que l'organisation de cette foire régionale à Chefchaouen est liée à la dimension agricole de la province et ses traditions bien ancrées en matière d'élevage caprin, notant que cette édition se tient dans un contexte particulier marqué par les efforts de reconstitution du cheptel national et la nécessité d'une mobilisation accrue pour accompagner et soutenir les éleveurs de la région.

Cette cérémonie a été marquée par la signature de trois conventions de partenariat entre la province de Chefchaouen, la Direction provinciale de l'Agriculture, l'Office régional du conseil agricole et d'autres partenaires institutionnels, dans le cadre du programme de soutien aux ayants droit des collectivités ethniques.

Ces conventions visent à renforcer l'inclusion économique des populations rurales, notamment les femmes, et à dynamiser le tissu local à travers des projets concrets et durables, générateurs de revenu.

Elles portent principalement sur la création d'un gîte agro-touristique à Ras Oued El Kennar dans la commune de Bni Selmane et l'acquisition de 500 têtes de caprins au profit des femmes constituées en coopérative dans la commune Bab Taza.

Ces projets, portés par les coopératives locales, incarnent les objectifs de la stratégie Génération Green 2020-2030 en matière d'inclusion, de valorisation territoriale et de développement durable.

Ils visent à créer des opportunités d'emploi pérennes, renforcer la sécurité alimentaire, améliorer les revenus et encourager l'entrepreneuriat féminin. Cet événement sera ponctué par des conférences scientifiques, qui réuniront des experts marocains et étrangers autour du thème "Dynamique de l'innovation et adaptation des systèmes caprins sylvo-pastoraux en Méditerranée", ainsi que des ateliers techniques, des sessions de formation au profit des éleveurs, et un festival de dégustation de produits caprins.

Il est à noter que la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima concentre plus de 8% du cheptel caprin national et regroupe autour de 18% des éleveurs de caprins du pays. La province de Chefchaouen abrite à elle seule près de 37% du cheptel caprin de la région et plus de 48% des éleveurs de caprins de la région.

Le développement de la filière caprine s'inscrit dans les priorités de la stratégie "Génération Green 2020-2030" qui ambitionne d'améliorer la productivité du cheptel, de renforcer la transformation du lait en produits à forte valeur ajoutée, et d'accompagner les éleveurs à travers des programmes de formation, d'encadrement technique et de partenariats structurants avec les professionnels du secteur.