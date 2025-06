Maroc: Ragheb Alama - La culture marocaine, une grande source d'inspiration artistique

Le Maroc, un pays à la culture foisonnante, à l'histoire séculaire et au peuple hospitalier, s'érige comme "une grande source d'inspiration artistique", a souligné mardi à Rabat l'artiste libanais Ragheb Alama.

S'exprimant lors d'une conférence de presse dans le cadre de sa participation à la 20e édition du Festival Mawazine-rythmes du monde, Ragheb Alama a indiqué que ses visites récurrentes au Royaume ne revêtent pas seulement une dimension artistique, mais reflètent une véritable rencontre avec une civilisation où l'architecture dialogue avec l'histoire et les traditions avec l'ouverture.

Il a dans ce sens salué les initiatives et les actions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du rayonnement culturel et artistique du Royaume, un pays ouvert sur les diverses interactions et contributions culturelles.

Le chanteur libanais, à l'affiche mardi soir sur la scène Nahda, considère que "la sincérité demeure la pierre angulaire de toute réussite artistique", relevant que "l'artiste intelligent ne peut qu'être sincère, car le chemin le plus court vers le coeur du public passe par l'authenticité et non par la mise en scène".

Pour ce qui est de l'impact de l'intelligence artificielle sur le domaine musical, Ragheb Alama n'a pas caché son inquiétude face à ce qu'il a qualifié de "vedettes factices", estimant que certains outils technologiques favorisent aujourd'hui une célébrité virtuelle dépourvue de talent ou de profondeur.

"Le véritable art ne saurait être généré par l'intelligence artificielle. Il est le fruit du ressenti et de l'expérience humaine", a-t-il fait observer.