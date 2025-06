Le coordonnateur de la plateforme politique Coalition pour la gauche congolaise (CGC), Jean-Marc Kabund, a, ce mercredi 18 juin 2025, procédé à la sortie officielle de ce regroupement politique. Une organisation composée des partis politiques, mouvements associatifs, organisations syndicales, personnalités politiques ... qui ont choisi de se réunir autour Jean-Marc Kabund-A-Kabund, Président du parti politique Alliance pour le changement (A.ch).

D'entrée de jeu, le coordonnateur de ce regroupement, Jean-Marc Kabund, a fait savoir que plusieurs antivaleurs maintiennent la RDC dans le sous-développement depuis son indépendance. Il a cité notamment : le tribalisme, le népotisme, le détournement des deniers publics, l'impunité, l'injustice sociale, et d'autres dérives.

«Nous fondons une nouvelle expérience politique sur un seul pilier : une idéologie bâtie sur la démocratie, dans un environnement sain, bannissant la domination d'une infime minorité qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité de la population. C'est une fondation fondée sur l'idéologie et la justice sociale. C'est une rupture, un combat pour l'instauration d'un nouveau système à visage social de gauche », a-t-il déclaré.

Devant les cadres et sympathisants, Kabund est revenu sur les raisons à la base de la création de ce mouvement politique. Après avoir peint un tableau sombre de l'histoire politique du Congo, il a révélé vouloir changer les choses en interne, ce qu'il n'a pas pu en tant que membre du régime Tshisekedi qui, d'après lui, se positionne comme héritier du mauvais système préexistant.

« Malgré les aspirations initiales à rompre avec les pratiques passées, le régime Tshisekedi (actuel), loin d'en découdre avec le système préexistant, s'est accommodé de ses rouages, se positionnant ainsi davantage comme son héritier que comme son fossoyeur. Nous avions tenté, au péril de notre vie et de notre liberté, de transformer ce système de l'intérieur. Cependant, nous nous sommes heurtés à une résistance farouche du régime, incapable de se départir des antivaleurs qui le caractérisent.

Face à cette réalité implacable, la solution se conjugue en un seul mot : la rupture. Le peuple congolais ne peut plus se contenter de demi-mesures ou de simples réajustements cosmétiques », a déclaré Jean-Marc Kabund, ancien premier Vice-Président de l'Assemblée nationale.

Signalons que la Coalition de la Gauche Congolaise repose sur des valeurs telles que l'égalité des chances, la protection de l'environnement, la transparence dans la gouvernance et la justice sociale. Elle vise à mobiliser, sensibiliser et conscientiser les Congolais autour d'un projet de société innovant, en luttant contre les antivaleurs comme le tribalisme, le népotisme et, surtout, le mensonge d'État.

La devise de cette coalition est de répondre à cet impératif ultime et salvateur de rupture avec ce système d'oppression, et pour satisfaire au besoin d'un système nouveau fondé sur des valeurs essentielles telles que la place prépondérante des hommes et des femmes congolaises au coeur du système, la démocratie, la justice sociale, la répartition équitable des richesses du pays, le travail pour tous, l'égalité et la protection de l'environnement -- que nous nous sommes rapprochés pour créer la Coalition de la Gauche Congolaise (C.G.C) ».

Selon l'ancien Président ad intérim du parti présidentiel, les plateformes politiques en République Démocratique du Congo n'ont été jusqu'à présent, que des constructions éphémères, conçues à la veille des élections pour le seul et unique dessein de soutenir un leader autoproclamé « éclairé ». Elles incarnent la faillite d'une classe politique incapable de s'élever au-dessus des ambitions personnelles et des calculs électoralistes.

« Fort de ce diagnostic basé sur l'expérience dans notre pays, la CGC n'est pas une énième plateforme politique dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme venue s'ajouter aux centaines existantes. Non. Elle est plutôt l'expression de la rupture radicale avec les pratiques d'un passé qui nous a trop longtemps entravé. Nous naissons des profondeurs de la société congolaise, en dehors des sentiers battus, loin des salons où se décident les destins du peuple sans le peuple. Nous sommes l'anti système par excellence », a fait savoir Kabund.

Selon lui, la particularité de cette nouvelle plateforme réside dans le fait qu'elle rassemble uniquement des partis politiques et des citoyens qui partagent véritablement les valeurs cardinales de la Gauche : la justice sociale, l'égalité des chances, la solidarité, la souveraineté nationale pleine et entière sur les ressources, la dignité humaine, la protection de l'environnement, et une gouvernance transparente et responsable.

« La CGC ne se construira pas autour d'un homme providentiel, mais plutôt autour d'un leadership crédible, visionnaire, fondé sur une idéologie claire, et d'un programme de gouvernance concret. Nous rompons avec la floraison désordonnée des regroupements politiques sans âme, pour construire une plate-forme solide, unie par des principes inébranlables.

Notre objectif n'est pas de succéder au système, mais de le transformer en profondeur, de ses fondations à son sommet, pour bâtir une République au service de tous les Congolais. Nous sommes l'anti système, ne regroupant que les partis, les Congolaises et Congolais qui partagent les valeurs de la gauche », a-t-il conclu.

Au cours de cette activité, Jean-Marc Kabund a mis en garde certains pays voisins qui tenteront de déstabiliser la République démocratique du Congo, il annonce que la guerre ne sera pas une option, mais plutôt une obligation sacrée.

« Tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté ou la paix et la sécurité de notre peuple, sera considéré comme une déclaration de guerre (...) ceci veut dire que pour des raisons existentielles, la guerre ne sera pas une option mais une obligation sacrée », a déclaré Jean-Marc Kabund.