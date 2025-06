Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, a reçu, ce lundi 23 juin 2025, une délégation de haut niveau du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, conduite par Mme Zayda Manatta, Cheffe du Secrétariat du Forum. Cette visite marque une étape importante dans l'engagement de la République Démocratique du Congo en faveur de la bonne gouvernance fiscale et de la lutte contre les flux financiers illicites.

Cet évènement s'inscrit dans la dynamique impulsée par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la transparence et de la modernisation de l'action publique. Dans son mot d'accueil, le Ministre des Finances a salué une « visite hautement symbolique » témoignant d'un partenariat solide autour d'un idéal commun : celui d'un système fiscal plus équitable, transparent et efficace. Il a rappelé que la RDC, consciente des défis liés à la mondialisation financière, a entrepris des réformes ambitieuses pour améliorer la mobilisation des ressources intérieures notamment, par la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert illicite des bénéfices.

Le Ministre a annoncé la mise en place prochaine d'une Unité opérationnelle d'échange international de renseignements à des fins fiscales, dont le cadre de fonctionnement sera fixé par arrêté ministériel. Cette unité, centrale dans la stratégie nationale, aura pour mission d'assurer la réception, l'analyse et l'exploitation sécurisée des données fiscales issues de la coopération internationale.

«Ensemble, avec le soutien du Forum mondial, nous pouvons faire de la transparence fiscale un véritable levier de développement durable et de justice sociale en République Démocratique du Congo», a souligné le Ministre Doudou Fwamba.

Prenant la parole à son tour, Mme Zayda Manatta a salué les progrès réalisés par la RDC depuis son adhésion au Forum mondial en décembre 2023. Elle a insisté sur le potentiel de la transparence fiscale à générer des recettes supplémentaires pour le pays, tout en favorisant une fiscalité plus juste et équitable. Elle a également rappelé que la RDC fera l'objet d'une évaluation par les pairs d'ici fin 2026, et que toutes les actions entreprises d'ici-là seront déterminantes.

« La République Démocratique du Congo est très bien engagée dans l'agenda de la transparence fiscale », a-t-elle déclaré. « Notre rôle est de l'accompagner activement pour qu'elle tire pleinement profit des outils disponibles dans la lutte contre l'évasion fiscale et les autres flux financiers illicites. »

En tant que nouveau membre du Forum mondial, la RDC bénéficie d'un programme d'accompagnement dédié aux pays en développement. Ce programme vise à soutenir la mise en oeuvre des normes internationales de transparence fiscale, à préparer les évaluations par les pairs, et à renforcer les capacités institutionnelles.

Pendant leur séjour à Kinshasa, du 23 au 25 juin, les membres de la délégation du Forum mondial auront plusieurs rencontres stratégiques avec les parties prenantes nationales afin d'expliquer les enjeux de la coopération internationale en matière fiscale et les bénéfices que la RDC peut en tirer.