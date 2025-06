Il s'agit, décidément, d'une énième démarche entamée dans une vision patriotique plus large de soutien aux institutions nationales et de la défense des intérêts des congolais. Face aux défis sécuritaires croissants, occasionnés par la persistance de l'agression menée, dans l'Est du pays, par l'armée rwandaise et ses partenaires du M23/AFC, Germain Kambinga, Président du Mouvement Centriste au Congo, continue de professer courageusement son optimisme quant à l'avenir de la RDC.

Dans une interview, largement partagée hier, mardi 24 juin 2025, notamment sur la toile, Germain Kambinga met en lumière la nécessité d'une mobilisation renouvelée et sans réserve derrière les efforts de Félix Tshisekedi, Président de la République, pour le pousser à réussir son pari de la pacification de la partie orientale du territoire congolais, mais aussi de la matérialisation de sa vision politique pour forger un destin durable en RDC.

C'est ce qu'il considère, en effet, comme le Camp de la patrie. Il estime, vivement, que ce rassemblement national doit refléter un idéal acceptable, cadrer avec des normes citoyennes et favoriser pleinement la cohésion tant recherchée.

Pour cet acteur politique majeur, ce camp ne doit nullement être un "cache-sexe de l'impuissance de la traitrise". Dans son analyse, il pose notamment un problème de méthodologie dans l'organisation du bloc politique qui, tout en étant en dehors de l'Union Sacrée de la Nation, porte le combat du Chef de l'Etat.

Contribution innovante

"Nous avons effectivement suivi, depuis quelques temps, une évolution en termes de rassemblement et de renforcement de la dynamique de la cohésion nationale, certains actes posés par le Chef de l'Etat qui cadrent avec l'appel qu'il avait lancé à l'ensemble de compatriotes il y a trois mois.

Lorsque notre pays était dans les troubles, nous voyions se structurer quelques approches politiques qu'il sied de féliciter. Nous félicitons pour mieux apporter notre contribution dans la manière dont, selon nous, les choses devraient plutôt se faire.

Il y a, de notre point de vue, s'agissant de la structuration opérationnelle de cette idée d'un camp de la patrie, deux problèmes que nous percevons à ce stade. Le camp de la patrie, le camp de patriotes, ceux qui ont décidé de ne mettre en avant qu'une seule idée, celle de la défense de la patrie face à l'agression rwandaise avec leurs acteurs stipendiés congolais, n'est pas une idée ou une réalité nouvelle.

Elle commence, en réalité, en 2022, lorsque le M23 prend Bunagana. Il est déjà clair en ce moment-là que le Rwanda lance une offensive contre la République démocratique du Congo. Avec de nombreux compatriotes, nous, au Centre, nous avons pris le pari dès ce moment-là, par des messages, une mobilisation patriotique autour des institutions et des Forces armées de la RDC.

Nous avons déjà fait appel à cet esprit de dépassement qui devrait être le nôtre ou celui de chacun. Nous avions même dit qu'en temps de guerre, il n'y a pas plus d'opposition, il n'y a pas plus de majorité. Il n'y a que des patriotes qui défendent leur Nation. En tant temps de guerre, le Président de la République n'est plus un homme politique en exercice d'un mandat, il devient avant tout le Commandant suprême de l'Armée.

Le Camp de la patrie commence en ce moment-là. Et, il n'est pas composé que des personnalités, des partis politiques ou des mouvements membres de l'Union Sacrée, mais de l'ensemble d'un corps social congolais conscient de la nécessité de défendre le drapeau, de défendre notre intégrité territoriale, de défendre la sécurité et la paix de nos territoires de la partie orientale du pays.

Approche historique du Camp de la Patrie

"Le Camp de la patrie se renforce et atteint son point culminant de validation lorsque, durant les élections de 2023, transcendant tous les clivages politiques traditionnels, le clanisme et l'ethnisme, le tribalisme, les congolais ont lancé un message d'unité et de cohésion autour de leur Commandant suprême en offrant un suffrage quasi-soviétique au Président de la République, qui a gagné au Nord, au Sud, à l'Est, à l'Ouest, même dans les fiefs de certaines personnalités se disant opposants particuliers au destin national.

Le Président de la République a gagné à plate-couture parce que le peuple, le Camp de patriotes, c'est 73% de congolais. Voilà le Camp de la patrie. Il est là depuis longtemps. Ce Camp de la patrie s'est manifesté avec force lorsque, en janvier-février 2025, dans la tourmente, la République était secouée par cette offensive de l'armée rwandaise.

Bukavu est tombée, Goma est tombée, de nombreuses villes sont tombées. Le Camp de la patrie était déjà là. En dehors de l'Union Sacrée de la Nation, nous, au Centre, et beaucoup d'autres personnalités, nous sommes levés pour maintenir la cohésion sociale. Il fallait montrer en moment-là qu'il y avait de forces internes sociales et politiques qui feraient tout pour défendre les institutions démocratiques, défendre la patrie.

Aujourd'hui que le Président de la République a réussi à sortir de la tourmente, à maitriser plus ou moins la situation, ceux qui, peut-être, rêvaient hier voir le régime être renversé, comprennent qu'il n'y a qu'un seul camp qui permettrait aux uns et aux autres d'avoir un quitus de l'histoire. C'est le Camp du drapeau, le camp de patriotes", explique, dans sa communication, l'Ancien Ministre de l'Industrie.

Vision pragmatique des enjeux politiques

"Maintenant que nous assistons à cette espèce de patriotisme opportunément vivifiée par les circonstances, ne donnons pas l'impression qu'il s'agit, en fait, d'un simple cache-sexe de l'impuissance de la traitrise... Le Camp de la patrie existait et s'élargit. Il ne se crée pas à la faveur d'une rencontre entre le Président de la République et l'une ou l'autre personnalité...

Le Camp de la patrie existait déjà et il est heureux de voir ce bon sens républicain et patriotique embrasser des couches toujours plus importantes de la population face à la menace rwandaise. Il y a un problème de méthodologie... On ne doit pas donner l'impression que l'on consulte en deus ex machina des individus qui vous auraient naturellement reconnus un leadership sur cette initiative de cohésion nationale.

La meilleure approche pour structurer la Camp de la patrie serait d'abord de s'approcher du Conseiller spécial Eberande, qui un rapport des premières consultations souhaitées par le Président de la République et qui recense une part importante du corps social et politique de ceux qui, en dehors de l'Union Sacrée, ont toujours soutenu, à leur risque et péril, le Camp du drapeau.

Une fois que cela est fait, il serait de bon aloi que, de manière horizontale et pas verticale, nous nous retrouvions pour nous dire que nous sommes le Camp de la patrie hors USN, nous sommes une voix alternative à la rébellion, nous sommes une voix qui accepte de s'allier à l'idée de la défense des institutions dans une logique d'alliance et voir comment nous fonctionnons politiquement... Dans ce cadre-là, nous désignons les responsables qui accompagneront cette initiative" a complété le Visionnaire de Le Centre, dans son interview.

Ne pas confondre vitesse et précipitation

"Mais, ce que nous contestons amicalement, c'est peut-être l'approche trop verticale qui donnerait l'impression qu'il n'y a pas une histoire de la défense de la cause nationale au-delà des clivages politiques. Cette histoire existe, elle commence en 2022, elle se concrétise par des élections qui portent le Président de la République à la tête de ce pays en 2023.

Elle se cristallise par une résistance patriotique lorsque Goma et Bukavu tombent. Si on veut en faire partie, si on veut prétendre diriger cela, il faut y aller d'abord de manière horizontale et, ensuite, que les choses se structurent", insiste, avec clarté, Germain Kambinga.