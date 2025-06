Soulagement et joie étaient palpable à MUKUADIANGA, localité Bena Meta, située à 23 km de Luebo centre, à la remise officielle du centre de santé Kalonji Kampuka construit et équipé à travers le PDL - 145T. Mukuadianga n'est plus en marge. Il devient un modèle de transformation locale réussie, porté par une volonté politique forte et un partenariat technique engagé. La structure sanitaire, construite selon les standards internationaux, bénéficiera aux habitants de plus de 11 villages de la zone de santé de Luebo, aire de santé de Lumpembe.

La cérémonie, présidée par le Gouverneur ad intérim et l'Ingénieur Sourya Kapuku, Représentant du PNUD, a rassemblé autorités provinciales, coutumières, enseignants, élèves, leaders communautaires ainsi que toute la communauté de 10 villages environnants. Tous ont salué un tournant majeur pour la population locale. « Ce que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'un bâtiment : c'est un acte fort pour l'équité territoriale. Il offre désormais à la population un accès de proximité à des soins de qualité, et vient répondre à des besoins prioritaires longtemps rappelés par les populations », a déclaré le Vice-Gouverneur, représentant le Gouverneur.

Des applaudissements nourris ont accompagné la remise symbolique des clés, suivie d'une visite guidée du bâtiment. L'Infirmier Titulaire, Monsieur François Bajikila Mbuyi, a exprimé sa satisfaction dans un discours poignant : « Merci au Chef de l'État pour ce programme PDL qui change nos vies. C'est la première fois, depuis le départ des Belges, qu'un village accueil, une aussi belle construction en matériaux durable. Merci au PNUD, pour son accompagnement et son suivi. Nous promettons d'en prendre soin en bon père de famille, afin qu'il profite à toutes les générations, promettant l'implication de la communauté dans l'entretien et la maintenance de l'ouvrage ».

Cette remise fait partie d'un vaste ensemble d'infrastructures livrées dans le cadre du PDL-145T, destiné à impulser un développement inclusif et équitable dans tous les territoires de la RDC.

Venus assistés à la remise symbolique de l'école primaire moderne Dilala2, les habitants, très émus, promettent d'assurer la gestion et la protection de leur école, infrastructure qui représente un tournant majeur pour l'éducation dans leur communauté. Cette infrastructure scolaire flambant neuve marque une avancée significative dans l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité dans les zones rurales longtemps marginalisées.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Gouverneur ad intérim, Monsieur Bokele Djoy Djoley, de l'Administrateur du Territoire, des représentants du programme PDL-145T du PNUD, des chefs coutumiers, des enseignants, des élèves et d'une population locale venue en grand nombre pour l'occasion. Dans son discours, le gouverneur a salué cette action concrète en faveur de l'éducation : « Cette école, n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est un espoir pour nos enfants, une promesse d'un avenir meilleur, et une réponse au droit fondamental à l'éducation ».

L'école comprend 6 salles de classe, un bureau pour la direction, des latrines séparées pour filles et garçons, et trois citernes. Actuellement, elle accueille 320 élèves dont 178 filles.

Pour Joel Bakabibamba, directeur de l'école « la remise de notre école matérialise notre rêve. Nous promettons d'en prendre soin et d'enseigner à nos élèves le maintien de notre belle école». Pour la population, cette école est plus qu'un bâtiment : elle est le symbole d'un Congo qui se relève et qui investit dans son avenir.

Le Directeur de l'école, ému, a salué « l'oeuvre grandiose ». Actuellement, l'école compte 448 élèves dont 202 filles, je sais qu'en septembre, ce chiffre sera doublé, voire triplé car tous les enfants du village aspirent y étudier maintenant. Une élève de 6e année a remercié le Chef de l'État « pour sa vision à travers le programme PDL - 145T qui change nos vies ». Trois autres écoles primaires dont l'EP Ditekemena 1, Tshitembi et Elamej ont été remises.

Notons qu'avec l'acquisition de 4 écoles primaire et 2 centres de santé dans le territoire de Luebo, le PDL-145T répond aux besoins prioritaires de populations à travers une meilleure équité territoriale et un développement équilibré dans les 145 territoires du pays.

Le PNUD a rappelé que 69 infrastructures sont prévues pour le Kasaï dans le cadre du PDL-145T, dont 41 écoles, 23 centres de santé et 5 bâtiments administratifs. Sur les 34 infrastructures démarrées, 10 sont achevées, 16 en finition et le reste en cours à divers stades d'exécution. Pour les 35 infrastructures nouvellement financées, les contrats sont signés et quatre nouvelles entreprises se déploient déjà pour le démarrage effectif des travaux sur le terrain.