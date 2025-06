Rwanda: A deux jours du rendez-vous de Washington - Paul Kagame réapparaît aux côtés de Obasanjo au Rwanda

La signature des accords de Washington est annoncée pour le vendredi 27 juin prochain au niveau des ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Cette étape intervient après le travail des experts de deux pays et avant la signature par Tshisekedi et Kagame en présence de Trump.

Cependant, l'incertitude qui planait sur la présence de Paul Kagame pour finaliser ces accords de la capitale américaine a été balayée mardi 24 juin par la réapparition publique de l'homme fort de Kigali aux côtés de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. De nombreuses spéculations ont embrasé la toile ces derniers mois autour de la santé et de l'absence prolongée de la scène publique du président rwandais alors qu'il se prépare sur la scène internationale des évènements majeurs dont les accords de Washington.

Les réseaux sociaux et certains médias avaient relayé des rumeurs alarmantes faisant état d'une maladie grave, voire du décès du chef de l'État. Ces spéculations ont désormais été balayées par la diffusion d'images de la rencontre entre Paul Kagame et Olusegun Obasanjo, où le président rwandais est apparu souriant et engagé dans des échanges diplomatiques.

Au coeur de leur entretien figurait notamment, la situation sécuritaire dans l'Est de la République Démocratique du Congo, région en proie à des tensions persistantes et à une recrudescence des violences armées. En tant que médiateur reconnu sur la scène africaine, Olusegun Obasanjo joue un rôle actif dans la recherche de solutions durables aux conflits dans la région des Grands Lacs.

La présence de l'ex-président nigérian à Kigali souligne l'importance d'un dialogue régional renforcé pour la paix, tandis que la réapparition de Paul Kagame vient rassurer les partisans du régime et calmer les inquiétudes sur la stabilité politique au Rwanda.

Le gouvernement rwandais n'avait jusqu'à présent, pas commenté les rumeurs ayant circulé, mais la diffusion des images de cette rencontre semble être une réponse implicite visant à rétablir la confiance et à démontrer la continuité du leadership au sommet de l'État.