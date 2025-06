Afrique: CHAN 2024 - À la rencontre du sélectionneur - Benni McCarthy (Kenya)

Le Kenya s'apprête à vivre une première historique à l'occasion du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CHAN) 2024, prévu au mois d'août, en tant que pays hôte et participant.

Pour mener à bien cette aventure, les Harambee Stars ont fait appel à une figure emblématique du football africain : le Sud-Africain Benni McCarthy. L'ancien buteur de Bafana Bafana incarne l'ambition de tout un pays de marquer les esprits dès sa première apparition dans la compétition.

Officiellement nommé sélectionneur du Kenya en mars dernier, Benni McCarthy a déjà dirigé quatre rencontres officielles : deux matches comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, ainsi qu'une double confrontation amicale face au Tchad. Ces premières sorties ont permis d'entrevoir un style de jeu porté vers l'avant et un changement notable dans la dynamique collective des Harambee Stars.

Une première sur un banc national

Jusqu'à récemment entraîneur des attaquants au sein du prestigieux club anglais de Manchester United, McCarthy découvre avec le Kenya sa première expérience à la tête d'une sélection nationale. À 47 ans, il entend bien mettre à profit les enseignements acquis dans l'un des championnats les plus exigeants du monde, la Premier League, pour élever le niveau de jeu des siens.

Depuis sa prise de fonctions, il sillonne les stades du championnat local afin d'identifier les talents capables de porter haut les couleurs du pays lors du CHAN 2024, organisé à domicile.

Fiche technique - Benni McCarthy

Nationalité : Sud-africaine

Sud-africaine Âge : 47 ans

47 ans Poste actuel : Sélectionneur du Kenya

Sélectionneur du Kenya Prise de fonction : 2025

Parcours d'entraîneur

Benni McCarthy a jusqu'ici évolué exclusivement dans le football de clubs. Avant son passage remarqué à Manchester United aux côtés d'Erik ten Hag, il avait dirigé Cape Town City puis AmaZulu FC, deux clubs de l'élite sud-africaine. Il a également occupé des postes d'adjoint à Hibernian FC (Écosse) et au club belge de Saint-Trond.

En 2018, il remporte avec Cape Town le trophée du MTN 8. Puis, lors de la saison 2020-2021, il permet à AmaZulu de terminer à la 2e place du championnat sud-africain, leur meilleur classement historique. Grâce à cette performance, le club décroche une qualification inédite pour la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF, atteignant les phases de groupes dès sa première participation.

Un style porté vers l'attaque

Ancien attaquant de renom, Benni McCarthy privilégie naturellement un jeu offensif. Il opte régulièrement pour des systèmes tels que le 4-3-3 ou le 4-2-3-1, avec pour ambition d'exploiter au maximum le potentiel de son secteur offensif. Ce style attractif devrait constituer l'une des armes des Harambee Stars pour bousculer la hiérarchie continentale lors du CHAN.

Première pour le Kenya... et pour McCarthy

La participation du Kenya à cette édition du CHAN constitue une grande première pour le pays. Il en va de même pour son sélectionneur, qui découvrira également cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux. Son rôle sera donc central pour permettre à la sélection de s'imposer rapidement parmi les meilleures équipes du continent.

Une empreinte déjà visible

Malgré un bilan d'une seule victoire en quatre matches, Benni McCarthy a imprimé une nouvelle dynamique dans le jeu des Harambee Stars. Sa volonté affirmée de sélectionner les joueurs sur des critères de mérite et de performance a également contribué à instaurer une nouvelle culture au sein du groupe. Sa proximité avec les joueurs, sa communication directe et son attachement à créer une cohésion forte entre le staff et l'effectif ont été largement salués.

Le technicien sud-africain l'a d'ailleurs répété : son objectif n'est pas simplement de participer au CHAN 2024, mais bien d'y jouer les premiers rôles.

Le saviez-vous ?

Benni McCarthy milite activement pour l'intégration de jeunes joueurs issus du championnat local. À ses yeux, « tout joueur qui démontre ses qualités mérite une chance ». Lors des deux dernières rencontres amicales face au Tchad, plusieurs éléments locaux ont ainsi été lancés pour la première fois sous le maillot national, témoignant de la volonté de bâtir un groupe compétitif à partir des forces vives du pays.

Une ambition partagée

Avec Benni McCarthy à la barre, le Kenya aborde le CHAN 2024 animé par un vent d'espoir et une ambition nouvelle. L'ancien international sud-africain veut s'appuyer sur les talents locaux, faire évoluer les mentalités et faire des Harambee Stars une équipe respectée sur la scène continentale. L'objectif est clair : ne pas être un simple figurant, mais un véritable concurrent dans la course au titre.