Dans une publication poignante faite sur son compte X, en début de cette semaine, Isidore Kwandja Ngembo, technocrate patenté et Représentant de la RDC au Conseil d'orientation du Comité International des Jeux de la Francophonie, fonde sa réflexion sur la responsabilité dévolue aux médias dans un contexte de crise sécuritaire.

Pour ce responsable, l'exercice de la liberté de la presse, en tant de guerre, doit se conformer, absolument, aux lois du pays, mais également et surtout aux règles qui encadrent la profession journalistique pour parer, par exemple, aux productions médiatiques pouvant entrainer la démobilisation des troupes engagées au front.

Dans cette quête, il estime que le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication a un rôle indispensable à jouer avec fidélité et rigueur. Dans son post, il encourage Christian Bosembe, Président du CSAC, à maintenir l'élan d'engagement et de la fermeté pour neutraliser tous ces hommes et toutes ces femmes des médias qui brillent par la médiocrité dans l'exercice de leur profession.

"Félicitations cher Christian Bosembe pour l'excellent travail que tu fais pour ton pays, surtout en cette période qu'il subit une agression militaire cruelle de la part du Rwanda avec la complicité de certains Congolais égarés. Les journalistes et les médias traditionnels sont des rouages essentiels pour la création et le développement d'une culture démocratique dans un pays notamment, par la formation de l'opinion publique et le développement des idées et comportements politiques.

En RDC, il est déplorable de constater que les médias traditionnels, plus encore les médias sociaux, peuvent tenir et diffuser des propos farfelus, mensongers, diffamatoires voire faire des graves accusations pour salir et souiller la réputation des gens honnêtes et intègres, sans en apporter la moindre preuve et ce, sans aucune sanction.

Il appartient désormais au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC) de recadrer, sanctionner et redresser certaines mauvaises plumes", souligne, sur son compte X, Isidore Kwandja Ngembo.