Dans son rôle principal de protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo et celui de défendre la nation, c'est dans cette optique que la base militaire de Kitona située dans la ville de Muanda, dans la province du Kongo Central, a servi de cadre à une formation d'une cinquantaine d'officiers des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), du 17 au 19 juin 2025. Cette formation de trois jours a mis l'accent particulier sur « la protection de l'enfant ».

Pendant ces trois jours, l'instruction était basée sur le respect du standard opérationnel de l'évaluation d'âge visé à prévenir l'enrôlement et l'utilisation des enfants, surtout mineurs dans l'armée sur toute l'étendue du pays.

En outre, cette formation s'est inscrite dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action signé entre le Gouvernement congolais et les Nations Unies.

D'après les planificateurs, cette formation avait pour but de « mettre fin aux infractions graves des droits de l'enfant » dans un contexte de combat armé, précisément « le meurtre, blessures, violences sexuelles, enlèvements ainsi que les attaques contre les écoles, les hôpitaux et le refus d'accès à l'assistance militaire».

«Beaucoup de progrès ont été réalisés et nous espérons que dans les jours à venir, les FARDC seront également délitées pour les violences sexuelles», a indiqué Emmanuel Nongera, officier de protection de l'enfant à la MONUSCO.

Les Forces Armées de la RDC sont responsables de la surveillance et de la défense des frontières terrestres, lacustres, maritimes et fluviales. Elles interviennent pour faire face aux menaces intérieures ou extérieures y compris les groupes armés et les troupes civils.

Ce renforcement des capacités est le résultat d'une franche collaboration entre la MONUSCO (section protection d'enfant), les FARDC, l'UNICEF et l'institut Daller.

Il est important de souligner que les Forces Armées de la République Démocratique du Congo sont une armée républicaine, apolitique et soumise à l'autorité civile. Elles sont au service de la nation et ont pour mission de garantir la paix et la sécurité de tous les citoyens congolais.