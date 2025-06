Cote d'Ivoire: Taekwondo - Me Kim, à jamais immortalisé

C'est effectif depuis hier. Le gymnase du Cscticao a été officiellement baptisé du nom de Kim Young Tae, le grand Maître de taekwondo coréen (ceinture noire 9e dan) qui a implanté cet art martial coréen en Côte d'Ivoire.

C'était un des souhaits du Grand Me Bamba Cheick Daniel (ceinture noire 7e dan), ancien président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd). Il voulait voir plaqué à l'entrée de la salle, le nom et la photo du missionnaire coréen des années 1960.

Me Kim, enfin immortalisé en présence du ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de vie, Metch Adjé Silas, du directeur général du centre, Me Abdoulaye Patrice Remarck, du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Me Jean-Marc Yacé et de personnalités mordues de cet art martial, notamment le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Devant le grand honneur à lui fait par son pays adoptif, Kim Young Tae, ému, n'a eu qu'un seul mot à la bouche : "Merci, grand merci..."

Revenant sur la tenue de cette cérémonie d'hommage, Abdoulaye Patrice Remarck a indiqué qu'il était temps de sortir des tiroirs, la décision noble d'immortaliser Me Kim. « J'étais un de ces plus jeunes élèves, à l'époque. C'est lui qui a noué ma première ceinture noire. Cela représente beaucoup pour moi. Et donc quand je deviens directeur général d'un centre comme le Cscticao et que je trouve un document signé du président Bamba Cheick Daniel qui le célèbre, j'ai bondi dessus. Et nous avons profité de sa présence en Côte d'Ivoire pour passer à l'acte. Voilà un peu l'histoire de cette fête », a précisé l'ancien champion du monde militaire ivoirien.

Pour l'ancien ministre du Territoire et ancien président de la Fitkd, Bamba Cheick Daniel, bâtisseur de ce joyau financé à coup de milliards de Fcfa par la République de Corée, « ce gymnase est la grâce de Dieu. Et de mon vivant et du vivant de grand Me Kim Young Tae, voir se réaliser ce que j'avais voulu n'est que pure grâce. En effet, nous étions en Corée quand je lui avais annoncé que ce centre allait porter son nom. J'ai donc fait la proposition au Conseil d'administration du Cscticao que je présidais à l'époque et, à l'unanimité, cela a été validé. Il restait à mettre en oeuvre cette décision. Merci à mon jeune frère Patrice Remarck qui vient de concrétiser tout cela. Je suis donc un homme comblé qui rentre chez lui, fier d'avoir accompli sa tâche », a révélé d'entrée de jeu, Bamba Cheick Daniel.

Puis, il a rappelé l'histoire de ce centre, de son projet de temple de taekwondo ô combien ambitieux, à la réalisation du Cscticao, en passant par ce voyage historique avec le Chef de l'État Alassane Ouattara en République de Corée, le prédécesseur de Jean-Marc Yacé a rafraîchi la mémoire des uns et des autres, avant de traduire sa gratitude à toutes ces femmes et ces hommes qui ont facilité la réalisation de ce magnifique complexe multifonctionnel qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire.

Après avoir souligné le mérite du Grand Maître coréen et appelé la grande famille du taekwondo à l'union, Metch Adjé Silas a salué le grand artisan de l'édification de ce gymnase dédié au Grand Maître Kim Young Tae, Me Bamba Cheick Daniel.

Temple de taekwondo et d'autres arts martiaux, le gymnase, un bâtiment polyvalent, permet la pratique de divers sports en salle, tels que le futsal, le basket-ball, le volley-ball et le handball. Il est également utilisé par les associations sportives, les établissements scolaires et les centres de loisirs.