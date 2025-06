Togo: Un hôpital, un refuge, une mission portée par l'Ordre de Malte

L'Ordre Souverain de Malte oeuvre au Togo avec une constance silencieuse mais puissante, notamment à travers son soutien à l'hôpital d'Elavagnon, dans la préfecture de l'Est-Mono (région des Plateaux).

Ce centre hospitalier accueille et soigne quotidiennement des femmes enceintes, des enfants, des malades atteints de pathologies tropicales négligées, des personnes âgées, souvent démunies et isolées.

« Cet hôpital n'est pas seulement un lieu de soins, c'est un sanctuaire d'espérance, un symbole concret de la présence fidèle de l'Ordre de Malte au service des plus vulnérables », a souligné mercredi Laurent Boustani, représentant de l'Ordre près de la République Togolaise, à l'occasion d'une célébration liturgique en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, patron de l'Ordre.

Présent dans plus de 120 pays, l'Ordre Souverain de Malte déploie un vaste réseau hospitalier, médical et social au profit des malades, exclus, réfugiés et oubliés. Sa mission : soigner sans distinction, dans le respect de la dignité humaine.

À Elavagnon, les équipes locales incarnent cette mission avec engagement : « Elles apportent l'écoute, la proximité, le respect.

Tous les patients y trouvent plus que des soins : ils y trouvent une main tendue, une espérance », a souligné Eric Deroo.

Dans un monde marqué par la guerre, les pandémies et l'extrême pauvreté, l'Ordre défend une « diplomatie de la compassion », enracinée dans l'Évangile et portée par sa neutralité. Ce rôle humanitaire, souvent discret, le place à l'avant-garde de l'aide là où d'autres institutions ne vont plus.

« Plus que jamais, le monde a besoin d'acteurs de compassion. De bras tendus, de gestes concrets. C'est ce que l'Ordre de Malte s'efforce de faire ici, au Togo, et partout où la détresse appelle », a insisté M. Bostani.

La commémoration de Saint Jean-Baptiste, figure d'humilité et de vérité, rappelle la vocation de l'Ordre : mettre la foi au service des plus faibles.

À Lomé, cette célébration liturgique a été l'occasion de rappeler que l'action humanitaire de l'Ordre est aussi une mission de coeur et de foi, tournée vers l'avenir.