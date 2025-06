Ile Maurice: Un ancien employé du conseil de district de Grand-Port arrêté

Un ancien préposé du conseil de district de Grand-Port, âgé de 53 ans et domicilié à L'Escalier, a été arrêté par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC), hier matin Il fait face à une accusation formelle de trafic d'influence sous la section 10(5) de la Prevention of Corruption Act.

Les faits qui lui sont reprochés remontent à janvier et à février 2022. À cette époque, l'officier aurait indûment sollicité puis accepté une somme totale de Rs 10 000 d'une entrepreneure. Selon les enquêteurs, il aurait fait croire à cette dernière qu'il pouvait intervenir auprès du chef du département des infrastructures du conseil de district afin de faire accélérer le processus de paiement pour des travaux déjà réalisés. Lors de son interrogatoire, le suspect aurait reconnu les faits qui lui sont imputés. Il a été conduit devant le tribunal de Mahébourg où sa comparution s'est tenue en présence des représentants de la FCC, hier matin.

L'affaire met une nouvelle fois en lumière les pratiques opaques qui peuvent exister au sein de certaines collectivités locales, notamment dans la gestion des contrats publics et des paiements qui y sont associés. Une enquête approfondie est en cours pour déterminer s'il s'agit d'un cas isolé ou si d'autres fonctionnaires sont impliqués dans un réseau similaire.

Par ailleurs, en avril, la FCC a mis en oeuvre une initiative ciblée : deux ateliers de formation organisés les 9 et 10 avril à l'attention des inspecteurs et des cadres des municipalités et des conseils de district. Ces sessions visaient à améliorer la prévention et la détection des infractions financières au niveau local.