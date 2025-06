Ile Maurice: Francisco François - Autonomie renforcée et gestion transparente

Le député a débuté par un vibrant hommage à feu Kailash Purryag, qu'il a connu comme ancien speaker, saluant son humilité et son soutien constant au Parlement.

Francisco François a appelé à une réforme de la gouvernance régionale et dénoncé les dérives budgétaires et la mauvaise gestion actuelle des fonds publics à Rodrigues. Critique mais constructif, il a réaffirmé l'importance de placer le peuple au coeur des décisions politiques : «Le pays est le peuple. Même en désaccord, nous avons un destin commun à assumer dans le respect mutuel.» Il a également plaidé pour une implication plus concrète du gouvernement central dans les projets prioritaires, notamment dans l'innovation, la recherche, l'agriculture durable et l'intelligence artificielle.

Concernant la réforme de la pêche à la senne, il a alerté sur son impact sur une pratique culturelle et économique centrale à Rodrigues appelant à des discussions avec les pêcheurs et ONG locales pour trouver des alternatives adaptées. Il a également insisté sur l'urgence d'une réforme agricole plus productive et inclusive. Francisco François a conclu en livrant un message d'espoir et de mobilisation, appelant à un changement profond, éthique et responsable. Il a réaffirmé l'engagement de son parti à «sauver Rodrigues» et à promouvoir une gouvernance fondée sur l'équité, l'innovation, la solidarité et la durabilité.