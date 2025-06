Le directeur général du Centre National des Programmes et de la Recherche Pédagogique, Bakht Al-Rida, Dr. Muawia Al-Sir Qashi a confirmé que les caractéristiques du nouveau plan concernant les programmes de formation professionnelle et d'enseignement technique accorderont une plus grande attention au segment des jeunes, d'autant plus que les jeunes sont parmi les plus victimes de la guerre et de l'instabilité que le pays a récemment connues, que ce soit en raison de la suspension des études universitaires ou pour ceux qui étaient à l'origine en dehors du système académique.

C'etait lors de son discours mardi devalt la clôture de l'atelier de planification stratégique et de gestion de la qualité, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à améliorer les opportunités d'emploi pour les jeunes au Soudan grâce à la formation professionnelle et à l'enseignement technique. Le projet vise à renforcer les capacités des administrateurs et des enseignants de l'école Industrielle de Port Soudan afin qu'ils puissent être des pionniers dans ce domaine et soutenir leurs collègues dans d'autres États.

Dr Muawia Qashi a ajouté que le développement des programmes d'enseignement technique au Soudan, en coopération avec l'UNESCO, comprend l'élaboration d'un cadre de qualifications, de documents de programme et d'une matrice de portée et de séquence, ainsi que des ateliers de direction et de formation pour développer des cours d'enseignement technique dans l'industrie, l'agriculture, l'ingénierie et l'artisanat et la formation des enseignants.

De plus, des formations de courte durée sont proposées pour améliorer les compétences des téchniciens des grandes entreprises et répondre aux exigences du marché du travail.

Certains des superviseurs et enseignants participant à l'atelier des quatre spécialisations de l'école : purification et distribution d'eau à Port Soudan, production de poisson et protection de l'environnement côtier, électricité à haute tension et recyclage du plastique, ont exprimé leur haut niveau de connaissances et de compétences en gestion de la qualité et en développement de programmes basés sur les compétences, exprimant leur désir et leur enthousiasme de mettre en oeuvre cela sur le terrain comme une activité pratique qui démontre son impact positif sur les étudiants et sur le processus éducatif dans l'éducation de jeunes prometteurs./ OSM