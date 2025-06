Ile Maurice: Jyoti Jeetun - «Ne pas risquer de figurer encore sur la liste grise»

Pour la ministre des Services financiers et de la Planification économique, le Budget 2025-26 ouvre la voie à une nouvelle île Maurice, en soutenant un secteur financier clé, représentant 13,4 % du PIB est confronté à de grands défis.

Ce budget s'articule autour de six priorités : simplifier les démarches, diversifier les produits, repositionner l'image de Mauritius en tant que centre financier, renforcer la visibilité internationale, combler les lacunes en compétences, et développer un écosystème fintech dynamique. Une stratégie fintech, conçue avec la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, vise à faciliter la réglementation, accélérer les licences et attirer des start-up, appuyée par une unité dédiée à la Financial Services Commission (FSC) et des campagnes internationales pour renforcer la position de Maurice comme hub fintech régional.

Maurice, autrefois première source de *Foreign Direct Investment *(FDI) en Inde, est passé au troisième rang après la révision du Double Taxation Treaty en 2017. Des discussions sont en cours pour redynamiser ce partenariat, d'autant plus que l'Inde devient la troisième économie mondiale. L'Afrique, continent en forte croissance, représente aussi une opportunité majeure : plus de USD 80 milliards ont déjà transité par le centre financier mauricien. Le Financial Services Consultative Council est relancé pour concrétiser ces priorités avec le secteur privé.

Jyoti Jeetun insiste sur l'importance de préserver la dynamique du secteur financier tout en reconnaissant que certaines mesures, telles que la Fair Share Contribution et la Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, sont perçues par les opérateurs comme des freins. «Nous préparons activement l'évaluation mutuelle de 2027 par l'Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG). Les enjeux sont majeurs - comme le risque de déclassement par Moody's - et nous ne pouvons pas nous permettre une nouvelle inscription sur la liste grise.»

La ministre a insisté sur le retour à une planification économique à long terme, indispensable face au déclin des secteurs traditionnels comme le sucre, le textile ou le tourisme. Un 10-Year National Development Plan va fixer les priorités d'investissement et assurer la cohérence des politiques avec la participation de tous les acteurs. Jyoti Jeetun a alerté sur le choc démographique à venir. «La population active diminue, tandis que les plus de 60 ans représentent déjà près de 15 % de la population. Sans action, ce déséquilibre s'accentuera.»

Enfin, réagissant aux propos du leader de l'opposition sur ses propres propos en bhojpuri, elle a conclu : «J'aimerais croire que j'ai remis le bhojpuri au coeur de notre nation. (...) Stop making fun of our language. (...) Concentrons-nous plutôt sur les vrais enjeux et apportons des résultats concrets pour le pays.»