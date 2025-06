<strong>Addis-Abeba, le — La Commission nationale de dialogue a appelé les pères religieux et les anciens à renforcer leur rôle essentiel dans les efforts de réconciliation et de consolidation de la paix en Éthiopie.

Le professeur Mesfin Araya, commissaire en chef de la commission, a souligné que les chefs religieux et les anciens doivent intensifier leurs efforts en faveur de la réconciliation nationale et de la consolidation de la paix.

S'exprimant lors d'un forum de consultation national organisé par le ministère de la Paix, le professeur Mesfin a souligné le rôle indispensable que ces pères religieux et ces anciens ont joué tout au long de l'histoire de l'Éthiopie.

Le forum de deux jours, qui s'est ouvert aujourd'hui à l'Académie africaine d'excellence en leadership sous le thème « Nos ressources sociales pour l'unité nationale », a réuni des anciens, des chefs religieux, des personnalités tribales et des représentants de diverses institutions de paix.

Il a souligné que les pères et les anciens religieux ont historiquement joué un rôle irremplaçable dans le maintien de la paix et la construction de l'État.

Le commissaire en chef a également souligné l'importance pour ces dirigeants de continuer à utiliser leur sagesse et leur autorité morale pour soutenir les efforts de consolidation de la paix du gouvernement.

Il a noté que la contribution des pères et des anciens religieux est essentielle non seulement pour promouvoir la réconciliation, mais aussi pour faire respecter la justice par des réponses justes et proportionnées aux crimes.

Les chefs religieux et communautaires, a-t-il ajouté, devraient offrir des conseils constructifs et un soutien aux institutions gouvernementales tout en préservant leur indépendance et la confiance du public, car leur légitimité est profondément ancrée dans les traditions culturelles du pays et le respect général qu'elles inspirent.