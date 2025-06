Algérie: ANP - Sortie de 9 nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers à l'Ecole supérieure de l'infanterie de Cherchell

TIPASA — Le Commandant des Forces terrestres, le Général-major Mustapha Smaàli, a présidé, mercredi, la cérémonie de sortie de neuf (9) nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers (année scolaire 2024/2025) à l'Ecole supérieure de l'infanterie "Chahid Djelloul Abidat" de Cherchell, dans la wilaya de Tipasa.

Les nouvelles promotions, baptisées du nom du chahid "Agoune Benyoucef", dit "Si Djelloul", englobent la 63e promotion du cours de perfectionnement des officiers, la 30e promotion du cours d'application des officiers, la 24e promotion du cours de qualification militaire professionnelle de 2e degré - structures d'état-major.

A cela s'ajoutent la 8e promotion du cours de qualification militaire professionnelle de 2e degré - formateurs, la 28e promotion du cours de qualification militaire professionnelle de 2e degré, la 26e promotion du cours de qualification militaire professionnelle de 1er degré - structures d'état-major, la 24e promotion du cours de qualification militaire professionnelle de 1er degré - formateurs, la 56e promotion du cours de qualification militaire professionnelle de 1er degré, ainsi que la 29e promotion du Cours du brevet militaire professionnel de 2e degré.

Ces promotions comptent, également, des diplômés de l'Etat de Palestine, de la République de Tunisie et de la République islamique de Mauritanie.

Dans son allocution à l'occasion, le Commandant de l'Ecole supérieure de l'infanterie, le Général-major Djilali Rih, a affirmé que cet établissement de formation relevant de l'Armée nationale populaire (ANP), considéré comme un incubateur de la pensée militaire théorique et pratique, "a toujours été au diapason de toutes les nouveautés en matière de théories et concepts des sciences militaires modernes, de doctrines de combat, d'art de commandement, de stratégies et techniques de la guerre moderne, en vue de former des chefs compétents capables d'accomplir efficacement leurs futures missions".

Le général-major Djilali Rih a, aussi, souligné " l'intérêt accordé par le commandement des forces terrestres à cette école, véritable bastion pour la formation de soldats maîtrisant le savoir, la science et la justesse dans l'action, tout en étant ancrés dans les valeurs morales".

Après le passage en revue des carrés des élèves et des stagiaires par le commandant des forces terrestres, la cérémonie s'est poursuivie par la prestation de serment, la remise des diplômes et grades aux majors des promotions, ainsi que la passation du drapeau de l'école. Les promotions sortantes ont ensuite présenté des démonstrations militaires.

Le commandant des forces terrestres a, également, inauguré une exposition portes ouvertes, mettant en exergue les divers équipements et moyens pédagogiques destinés à l'apprentissage pratique.

A la fin de la cérémonie, un hommage a été rendu à la famille du chahid Agoune Benyoucef, en reconnaissance des sacrifices consentis pour la patrie. Le commandant des forces terrestres a ensuite signé le livre d'or de l'école.

Le chahid Agoune Benyoucef, dit Si Djelloul, est né le 29 mars 1931 à Blida, où il a poursuivi ses études primaires et du cycle moyen.

L'injustice et le racisme de ses enseignants français l'ont contraint à quitter l'école pour travailler à l'hôpital de Blida (hôpital Frantz Fanon actuellement).

Il a entamé son parcours révolutionnaire en fournissant des médicaments et du matériel médical aux membres de l'Armée de libération nationale (ALN), avant de rejoindre les groupes chargés des actions de sabotage des infrastructures économiques ennemies et de couper les lignes téléphoniques et électriques.

Suite à une dénonciation, il rejoint les rangs de l'ALN dans la région d'Oued Fodda, à Chlef, jusqu'à sa mort au champ d'honneur dans une embuscade tendue par les forces coloniales françaises en 1957.