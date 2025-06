ALGER — Le président directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a reçu, mercredi à Alger, la nouvelle Commissaire aux infrastructures et à l'énergie de l'Union africaine (UA), Lerato Mataboge, et la délégation l'accompagnant, afin d'examiner les moyens et les perspectives de coopération bilatérale, notamment le soutien à l'expansion de Sonelgaz en Afrique, en tant qu'opérateur énergétique leader dans la région, indique un communiqué du groupe.

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence d'un représentant du ministère de l'Energie, des mines et des Energies renouvelables, ainsi que de cadres dirigeants de Sonelgaz, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations des hautes autorités du pays, visant à renforcer le raccordement des pays africains au réseau électrique, et à accompagner les efforts de développement dans la région, ainsi que dans le cadre des démarches de Sonelgaz en vue de conforter sa présence sur le continent, précise le communiqué.

A cette occasion, Mme Mataboge a affiché l'intérêt de l'UA à bénéficier de l'expertise de Sonelgaz et de son potentiel dans le domaine de l'énergie, au regard des besoins croissants des pays africains, notamment en matière d'électricité, insistant sur la nécessité de relancer la coopération entre le groupe et le Département des infrastructures et de l'énergie (DIE) de la Commission de l'UA pour l'approvisionnement des pays africains en énergie.

Dans ce cadre, M. Adjal a affirmé que Sonelgaz partageait la même vision et les préoccupations avec l'UA concernant le soutien à l'approvisionnement des pays africains en énergie, exposant l'expérience du groupe en matière de production, de transport et de distribution de l'électricité ainsi que de transport et de distribution du gaz, outre ses réalisations dans les domaines de l'industrie, de la formation, de la maintenance, de l'exportation et des énergies renouvelables.

Le groupe Sonelgaz, en tant qu'opérateur économique fiable dans le domaine de l'énergie au niveau régional, est habilité, selon son PDG, à devenir un partenaire clé de l'UA dans la mise en oeuvre de ses programmes de développement, notamment à travers l'appui du programme ambitieux d'accès du groupe aux marchés africains et le renforcement de sa présence en Afrique.

M. Adjal a réitéré la disposition du groupe à répondre à tous les besoins énergétiques des pays africains, et à oeuvrer à la promotion du niveau de coopération et de coordination avec l'UA, ajoute le communiqué.