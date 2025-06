Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra mercredi, son débat public annuel sur les violations des droits des enfants lors des conflits armés.

La représentante spéciale des Nations unies pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, présentera le rapport annuel du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, publié le 17 juin.

La Directrice de la protection de l'enfance et des migrations au Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), Sheema SenGupta, interviendra lors de cette réunion qui sera présidée par la ministre guyanienne des services humains et de la sécurité sociale, Vindhya Persaud.

Guyana, qui préside le Conseil de juin, a fait circuler une note conceptuelle indiquant que le débat public de cette année se tiendra sur le thème des "stratégies efficaces pour mettre fin et prévenir les violations graves à l'encontre des enfants".

La note conceptuelle propose de se concentrer sur les moyens de lutter contre les meurtres et les mutilations d'enfants, notamment à la suite de l'utilisation de munitions explosives et d'armes explosives dans des zones peuplée, sur les conséquences à long terme des restes explosifs de guerre (REG), ainsi que sur le viol et les autres formes de violence sexuelle à l'encontre des enfants.

Le rapport annuel du Secrétaire général qui couvre la période de janvier à décembre 2024, souligne que la violence contre les enfants dans les situations de conflit armé a atteint des "niveaux sans précédent" en 2024. L'ONU a vérifié 41.370 violations graves, dont 36.221 commises en 2024 et 5.149 plus tôt mais vérifiées en 2024.

A l'approche du 20e anniversaire de la résolution 1612 du 26 juillet 2005, qui a créé le mécanisme de surveillance et de communication de l'information et le groupe de travail sur les enfants et les conflits armés, la réunion de mercredi, permettra également aux intervenants, de se pencher sur les réalisations du programme relatif aux enfants et aux conflits armés, et sur les défis auxquels il est confronté.