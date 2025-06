Algérie: Entrepreneuriat - Ouadah présente l'expérience du pays au Forum d'été de Davos en Chine

ALGER — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah a présenté, lors de sa participation à la 16e réunion annuelle du Forum économique mondial (Forum d'été de Davos) qui se tient en Chine du 24 au 26 juin, l'expérience de l'Algérie dans la promotion de l'entrepreneuriat et l'amélioration du climat des affaires, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

M. Ouadah a pris part, mardi, à une séance de dialogue sur "La coopération entre la Chine et l'Afrique", où il a présenté l'expérience algérienne dans la promotion de l'entrepreneuriat, l'économie de la connaissance et le développement d'un environnement économique favorable à l'entrepreneuriat et à l'investissement, mettant l'accent sur l'importance de la coopération internationale et de l'échange d'expériences entre les gouvernements et les instances internationales spécialisées pour faire face aux défis importants que traverse le monde actuellement.

La participation de M. Ouadah à ce forum mondial reflète "les efforts de l'Algérie pour consolider sa position en tant que destination compétitive pour le développement d'un climat d'innovation dans le domaine de la technologie, grâce à la valorisation de ses potentialités humaines et économiques, en mettant avant les efforts déployés par l'Etat algérien en matière de renforcement de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de développement technologique et de promotion des entreprises émergentes et micro-entreprises", précise le communiqué.

"L'écosystème de ces entreprises en Algérie connait une étape de développement décisive axée sur le renforcement de l'innovation et l'appui aux projets à travers les programmes de financement, de formation et d'orientation destinés aux jeunes et aux entrepreneurs innovants".

Placée sous le thème "L'entrepreneuriat pour une nouvelle ère", la réunion annuelle du Forum d'été de Davos, qui se tient au Centre national des expositions et des conventions de "Tianjin" en Chine, figure parmi les grands événements économiques mondiaux.

La cérémonie d'ouverture a été supervisée, mardi, par le président du Conseil d'Etat chinois, Li Qiang, en présence de plus de 1700 personnalités dirigeantes mondiales représentant des gouvernements, des entreprises, des organisations internationales, des instances académiques, outre la société civile.

L'ordre du jour de cette réunion annuelle prévoit la présentation et le débat des principaux axes liés à l'investissement dans l'être humain, la terre, l'énergie, les nouvelles ressources et les industries créatives, ainsi que la simplification des concepts de l'économie mondiale.