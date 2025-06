Le chef de la diplomatie a, lors de son discours, réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur de la juste cause palestinienne. Il n'a pas manqué d'encourager les femmes diplomates à montrer davantage d'abnégation pour défendre la patrie, saluant leur dévouement incontestable. Nafti a évoqué le leadership des femmes diplomates tunisiennes reconnu aux quatre coins du monde.

Le ministre des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a déclaré, hier en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme dans la diplomatie organisée par le département à l'Académie diplomatique Internationale de Tunis, que la position diplomatique de la Tunisie représente la position et la politique de l'Etat.

Et de préciser : «Une politique que le Président de la République, Kais Saïed, a voulue active dans le domaine diplomatique et courageuse, préservant la dignité et souveraineté de la Tunisie et de tous les Tunisiens, et qui défend toujours ses intérêts. Dans cette perspective, la femme est aux rangs avancés défendant les justes causes et dont en premier lieu la juste cause palestinienne».

Lors de son allocution, Nafti a insisté sur la nécessité de veiller à ce que la cause palestinienne soit présente dans l'action diplomatique afin que le peuple palestinien puisse recouvrer ses droits légitimes sur l'ensemble de ses terres historiques, avec Al Qods pour capitale.

Le chef de la diplomatie, a, dans son discours, souligné que les femmes occupent 36 % des postes diplomatiques en Tunisie, avec 11 femmes à la tête de consulats et d'ambassades dans le monde, notamment aux États-Unis, en Inde, à Oman, à Belgrade et à Helsinki. Il a, de même, insisté sur plusieurs autres faits saillants quant à l'accès de la femme à des postes de haute responsabilité. Il a entre autres évoqué la désignation d'une cheffe de gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, deuxième femme tunisienne cheffe du gouvernement.

Nafti a indiqué que cette politique favorisant l'accès de la femme à des postes avancés de décision notamment au sein de l'Etat vient en parfaite harmonie avec cette lancée de la politique de l'Etat depuis le début de construction de l'Etat moderne tunisien. Le ministre a souligné qu'après les deux premiers piliers de l'Etat moderne étaient l'éducation et la santé pour tous, alors qu'actuellement la Tunisie est en train de bâtir le troisième pilier, en l'occurence la capacité et l'émancipation de la femme pour défendre les intérêts de la Tunisie où qu'elle soit.

Il y a trois ans, lors de sa 76e session, l'Assemblée Générale des Nations unies a déclaré par consensus que le 24 juin sera la journée des femmes dans la diplomatie, reconnaissant, ainsi, et célébrant la contribution des femmes à un domaine longtemps resté l'apanage des hommes, a déclaré Nafti.

Co-sponsor de cette résolution, la Tunisie, a considéré cette décision comme une étape importante vers la consécration de l'égalité des genres dans le domaine diplomatique et une reconnaissance du rôle vital de la femme diplomate dans le renforcement de la coopération multilatérale, mais aussi une nouvelle fondation dans l'édification de la paix et de la sécurité dans le monde, ainsi que dans la réalisation du développement durable.

«Nous estimons, a souligné Nafti, qu'en effet, la femme diplomate a prouvé sa capacité à contribuer de manière constructive à l'élaboration des politiques et des stratégies pour faire face aux différentes crises, aux mutations mondiales et à leurs répercussions, aux niveaux national, régional et international.

En soutenant la résolution, la Tunisie qui a fait, depuis l'indépendance, de l'égalité et de la promotion des droits des femmes un pilier de sa politique nationale et un choix de société, a réitéré son engagement à renforcer davantage la présence de la femme dans le domaine diplomatique et dans les postes de décision, conformément au principe d'égalité des chances».

Un leadership tunisien confirmé

Le ministre a indiqué qu'en Tunisie, la femme diplomate a investi un domaine longtemps réservé aux hommes, à la faveur du principe de l'égalité des chances défendu par l'Etat tunisien. Face aux défis sécuritaires que vit le monde d'aujourd'hui, la femme diplomate tunisienne est appelée à jouer un rôle important dans la recherche de solutions et dans le développement de la diplomatie tunisienne, à travers une approche fondée sur l'innovation, le dévouement et les valeurs humaines pour établir la paix et la sécurité dans le monde.

La femme tunisienne, a-t-il, relevé, a prouvé sa compétence dans ce secteur et mérite une reconnaissance mondiale.

D'ailleurs lors d'une présentation de la direction de la communication du département, une vidéo a bien explicité les reconnaissances internationales du rôle joué par plusieurs femmes diplomates tunisiennes dans les quatre coins du monde.

La journée a connu la participation d'une pléiade de femmes diplomates étrangères et hommes diplomates représentant plusieurs pays frères et amis. Et la coordinatrice résidente de l'ONU en Tunisie, Rana Taha ainsi que la représentante du bureau de l'ON Femmes pour la Tunisie et la Libye, Florence Basty, ont toutes les deux donné un discours à l'occasion, outre un message vidéo de la directrice exécutive adjointe pour le soutien normatif, la coordination du système des Nations unies et les résultats des programmes, Nyaradzayi Gumbonzvanda.

Leurs messages étaient reconnaissants du leadership confirmé des femmes diplomates tunisiennes et de la diplomatie tunisienne dans plusieurs dossiers de portée internationale notamment le soutien explicite au multilatéralisme et au rôle des Nations unies dans divers secteurs de développement.