Tunisie: Bac 2025/Session principale - Le verdict des chiffres

Les résultats du bac ont été annoncés samedi dernier. En avance de trois jours par rapport à la date officielle du mardi 24 juin.

Et dans l'ambiance festive à l'occasion de la réussite des 53.721 nouveaux bacheliers, on a tendance, un petit peu, à oublier les 46.282 ajournés et les 44.213 candidats refusés.

Cela fait, peut être, partie de la logique de la vie, dirions-nous. Malgré tout, cela ne nous empêchera pas de rappeler à ceux qui n'ont pas réussi que la vie continue et que l'espoir n'est jamais perdu. Quant aux ajournés, on ne peut que leur souhaiter bon courage pour la session de contrôle.

Sfax I et Sfax II au coude-à-coude

Pour ce qui reste, il nous semble qu'il y a beaucoup de leçons à tirer des statistiques de la session principale du bac pour cette édition de juin 2025.

De prime abord, le taux de réussite général de 37.08 % (qui englobe les taux du public, du privé et des candidats à titre individuel) de cette année est en baisse de 5.12 points par rapport à celui de l'année précédente. Ce dernier était de 42.2 %.

Mais il n'est pas loin du taux de 2023 qui était de 36.38 %. Soit une très légère hausse de 0.7 point.

En détaillant un peu, on constate que c'est le secteur public qui s'en sort le mieux, comme d'habitude, avec un taux de réussite de 41.63 % et 51.408 admis contre 13.05 % et 2209 admis pour le privé et 2.34 % et 104 admis pour les candidats libres.

Si on regarde les sections on note, bien évidemment, la domination des matheux. C'est eux, bien sûr, qui caracolent en tête avec un taux de réussite de 74.93 %. Ils sont suivis des candidats de la section Sport avec 73.33 %. En troisième place, nous trouvons les candidats de la section Sciences informatiques avec un taux de 48.47 %.

La section Sciences expérimentales les suit de près avec 45.83 %. Quant aux éco-gestionnaires, ils ne réalisent que 28.95 %. Les "lettres" ferment la marche avec 23.02 %.

En ce qui concerne le classement des Cre (Commissariats régionaux de l'éducation) ce sont Sfax I et Sfax II qui sont au coude-à-coude. Sfax I enregistre un taux de 55.75 %, tandis que Sfax II enregistre un taux de 54.89 %.

La troisième place est occupée par le gouvernorat de Médenine avec son taux de 50.75 %.

Les gouvernorats de Gafsa et Kasserine clôturent la marche respectivement en 25e position avec 28.02 % et en 26e position avec 24.53 %.

En lien avec les littéraires, il y a l'air d'une petite revanche de leur part. En effet, dans ce classement des cre, Nabeul se place en tête grâce à ses candidats de la section "Lettres". Pour la section "Sciences expérimentales" la première place revient à Sfax II.

Il en est de même pour les sections Mathématiques, Sciences techniques et Sciences informatiques. En section "Economie et Gestion", Sfax II cède sa place à Sfax I. Le gouvernorat de Sidi Bouzid vient en premier dans la section "Sport".

Les filles en tête

Sur un autre plan, les statistiques, publiées par le ministère de l'Education, révèlent une prépondérance des filles. En effet, elles sont au nombre de 33.890 vs 19.831 pour les garçons, soit 63.09 % contre 36.91 %.

C'est peut-être ce qui s'est répercuté dans les statistiques des fraudes et des mauvais comportements.

Les chiffres montrent que sur les 647 cas enregistrés au cours de la session principale, 349 sont détenus par les filles. En d'autres termes, les filles représentent 53.49 % contre 46.06 % pour les garçons.

Le plus grand nombre de cas a été enregistré chez les candidats issus du secteur public (433 cas), soit 66.92 % de l'ensemble.

Terminons, quand même, avec une note positive en liaison avec les mentions. On compte 4.455 mentions "très bien" (8.29 %), 7.051 mentions "bien" (13.13 %), 12.394 mentions "assez bien" (23.07 %). Les 29.821 admis restants ont obtenu la mention "passable". Soit 55.51 %.

Le plus grand nombre de mentions "très bien" appartient aux matheux (1.681).

Et, on le devine bien, le nombre le plus faible est celui de la section "Lettres" avec 7 bacheliers seulement sur (tenez-vous bien !) 27.079 candidats admis.