Tunisie: Réouverture de l'Hôtel La Forêt - Une renaissance 4 étoiles au coeur des montagnes tunisiennes

Dix ans après sa fermeture, l'Hôtel La Forêt à Aïn Draham a officiellement rouvert ses portes le 20 juin 2025, marquant un tournant décisif pour le développement touristique de la région. Inauguré par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Soufiane Tekaya, en présence du gouverneur de Jendouba, M. Taieb Dridi, et d'acteurs majeurs du secteur comme le DG de l'ONTT et la présidente de la FTH, ce projet réaffirme la volonté nationale de renforcer l'attractivité du nord-ouest tunisien.

Niché au coeur des reliefs boisés d'Aïn Draham, l'établissement, entièrement rénové et désormais classé 4 étoiles, propose une offre diversifiée, pensée pour toutes les saisons. Avec ses 58 chambres, 3 suites junior et 2 suites senior dotées de jacuzzis panoramiques, l'hôtel atteint une capacité de 134 lits. L'aménagement intérieur a été repensé dans un esprit contemporain, sans renier l'identité originale du lieu.

L'Hôtel La Forêt se positionne aujourd'hui comme une destination polyvalente : escapades nature, séjours familiaux, stages sportifs ou tourisme d'affaires. Une vision partagée par Sahbi Akkari, promoteur du projet, qui mise sur une politique tarifaire linéaire toute l'année pour garantir une accessibilité constante.

Côté loisirs et bien-être, les nouvelles installations comprennent deux piscines - l'une extérieure, l'autre intérieure chauffée - ainsi qu'un centre spa complet avec hammam, cabines de massage et salon de coiffure. L'offre gastronomique se distingue également par son authenticité, grâce à un restaurant à la carte valorisant la cuisine du terroir, dont des plats à base de gibier local, en plus d'un buffet convivial et d'un bar-lounge à l'ambiance chaleureuse.

Pensé pour répondre aux exigences du tourisme d'affaires, l'établissement dispose d'une salle polyvalente de 130 places et de deux salles de réunion entièrement équipées. À seulement 300 mètres d'un centre sportif international, il attire aussi les équipes en préparation physique, en particulier grâce à l'altitude et au climat tempéré de la région.

Enfin, l'hôtel s'inscrit résolument dans une démarche écoresponsable. Des travaux sont en cours pour la mise en place d'une centrale photovoltaïque et de bornes de recharge pour véhicules électriques, contribuant ainsi à réduire son empreinte carbone et à répondre aux besoins croissants en mobilité durable.

La réouverture de l'Hôtel La Forêt représente bien plus qu'un simple projet de rénovation. Elle symbolise une renaissance touristique équilibrée, mêlant patrimoine, confort moderne et engagement écologique. Ce retour en force consolide l'offre de la région de Jendouba et confirme Aïn Draham comme une destination de choix pour les voyageurs en quête de déconnexion, de nature et d'authenticité.