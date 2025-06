La Coupe du monde des clubs 2025, organisée pour la première fois avec 32 équipes aux États-Unis, marque un tournant dans l'histoire du football mondial. Dans cette compétition relevée, l'Espérance sportive de Tunis a réussi un exploit historique en décrochant la première victoire d'un club arabe dans ce tournoi élargi. Un moment de fierté nationale, porté par un public exceptionnel. Mais derrière cette performance se cachent des interrogations profondes : où va le football tunisien ?

L'Espérance sportive de Tunis a signé une victoire historique lors de la Coupe du monde des clubs 2025, en battant le Los Angeles FC (1-0) sur la pelouse de Nashville. Grâce à un but décisif de Youssef Belaïli à la 70e minute, les «Sang et Or» sont devenus le premier club arabe à décrocher un succès dans cette prestigieuse compétition, qui réunit pour la première fois 32 clubs venus des six confédérations. Cet exploit marque un tournant pour le football tunisien sur la scène mondiale, insufflant un souffle nouveau dans une discipline en quête de renouveau.

Un public exceptionnel, ambassadeur de la Tunisie

Au-delà du terrain, c'est dans les tribunes que l'Espérance a marqué les esprits. Parés de rouge et jaune, les supporters tunisiens ont fait sensation aux États-Unis, captivant l'attention des médias et même des forces de l'ordre locales, qui n'ont pas hésité à immortaliser ces moments en prenant des selfies avec eux.

Ce soutien fervent et pacifique a offert une image rayonnante de la Tunisie, celle d'un peuple passionné, pacifique et fier. Dans un contexte international souvent tendu, ce moment d'unité et de fête sportive a permis à la Tunisie de se faire connaître sous un jour lumineux.

La nécessité de se confronter à l'international

En Tunisie, les compétitions nationales ne suffisent plus pour évaluer réellement le niveau de nos clubs. C'est seulement par la confrontation avec des adversaires étrangers, dans des tournois internationaux de haut niveau, que les équipes peuvent progresser. Ce type de compétition permet de mesurer les écarts, d'identifier les failles et de bâtir des stratégies plus ambitieuses.

La victoire de l'Espérance ne doit donc pas être vécue comme un exploit isolé ou une parenthèse heureuse. Elle doit être saisie comme une opportunité, un point d'appui pour tirer vers le haut tout le football tunisien. Les dirigeants sportifs doivent en faire un tremplin, un modèle à généraliser, et non un trophée que l'on célèbre sans lendemain. Ce succès prouve que le potentiel existe. Maintenant, il faut le structurer, l'organiser, le soutenir durablement.

Les meilleurs clubs tunisiens cette saison -- l'Espérance Sportive de Tunis, l'Union Sportive Monastirienne, l'Étoile Sportive du Sahel, le Club Africain et le Club Sportif Sfaxien-- peuvent parfaitement jouer ce rôle de locomotive. Par leur expérience, leur exigence et leur ambition, ils sont en mesure de tirer tout le football tunisien vers le haut, tout en formant les éléments solides nécessaires pour étoffer l'équipe nationale. Parce que ce n'est qu'en élevant collectivement le niveau des clubs que le football tunisien pourra enfin peser durablement sur la scène internationale.

Une faillite, reflet des carences structurelles

La sélection nationale, c'est un fait, peine à briller depuis plusieurs années. Cette stagnation s'explique par des faiblesses techniques, des problèmes de discipline et surtout un déficit criant en matière de gouvernance sportive. Dans le football moderne, le succès ne repose plus uniquement sur le talent brut.

Il faut des structures solides, des encadrements professionnels, des analyses poussées des performances et une véritable culture de l'exigence. Aujourd'hui, même les sélections les plus modestes investissent dans des cellules de performance, des analystes vidéo, des préparateurs physiques spécialisés, des psychologues du sport et des dispositifs d'optimisation individuelle et collective.

Certaines fédérations se dotent même de départements entiers dédiés à la stratégie sportive, à l'analyse tactique et à la préparation mentale. Ce sont ces outils, devenus la norme à l'échelle internationale, qui permettent aux nations dites «petites» de surprendre les plus grandes sur le terrain.

Au-delà de l'aspect technique, certains clubs instaurent une véritable politique sportive: planification des saisons sur plusieurs années, partenariats avec des clubs étrangers, collaborations avec des universités pour le suivi médical et scientifique, sans oublier l'intégration progressive des outils numériques, de l'intelligence artificielle et de l'analyse prédictive dans le suivi des joueurs.

Il est essentiel d'instaurer également une politique claire de gestion des carrières des joueurs, pour éviter l'exode prématuré des jeunes talents vers l'étranger sans préparation adéquate. Certaines grandes formations européennes ont adopté une gestion fine des trajectoires professionnelles, en prêtant leurs jeunes joueurs à des clubs intermédiaires pour les faire progresser avant d'intégrer l'élite. Ce travail patient et structuré permet de faire émerger des générations solides, prêtes à répondre aux exigences du football moderne.

La Tunisie ne peut plus rester à l'écart de cette évolution. Pour progresser, il ne suffit pas de changer d'entraîneur ou d'accumuler les rassemblements. Il faut bâtir un projet à long terme, doté de moyens techniques, humains et financiers à la hauteur des ambitions affichées. Et quand l'équipe nationale échoue, il faut avoir l'honnêteté de cibler nos propres failles, de tirer les bonnes conclusions et de travailler à s'améliorer.

Cela ne sert à rien de rejeter systématiquement la faute sur l'arbitrage ou les circonstances extérieures, même si elles sont parfois discutables. La réussite passe d'abord par un examen sincère de nos propres responsabilités. C'est dans cet esprit exigeant, lucide et méthodique que se forgent les grandes nations du football. La Tunisie en a les moyens: il lui manque seulement la volonté claire de rompre avec les pratiques improvisées et de s'inscrire résolument dans une dynamique de modernisation.

Le sport, un enjeu d'identité et de cohésion nationale

Au-delà des terrains, le sport est un formidable vecteur d'unité nationale et de rayonnement international. Dans un pays traversé par des tensions économiques, sociales et politiques, il reste l'un des rares espaces où les différences s'effacent derrière un sentiment d'appartenance commun.

Il n'y a pas de petite victoire lorsqu'elle porte la fierté d'un peuple. Investir dans le sport, c'est investir dans la jeunesse, dans l'image du pays à l'étranger, et dans la cohésion entre citoyens. Refuser de faire du sport une priorité, c'est refuser aux Tunisiens le droit de rêver ensemble. C'est pourquoi ce sujet dépasse largement le cadre sportif, il relève d'une véritable vision politique, d'un projet pour le pays.

Le football peut rebondir par l'effort collectif

La victoire de l'Espérance le 21 juin ne doit pas, au final, rester un exploit isolé. Elle doit être un signal d'alerte et un appel à l'action. Aux fédérations, aux dirigeants de clubs, au ministère de la Jeunesse et des Sports, il est temps de prendre vos responsabilités. Le football est le sport le plus populaire en Tunisie et dans le monde, il mérite des structures solides, une gouvernance exemplaire et des moyens à la hauteur des ambitions de nos jeunes.

Mais il n'y a pas que le football, toutes les disciplines sportives méritent des entraîneurs qualifiés, des dirigeants impliqués et des sportifs engagés. Le sport tunisien tout entier a besoin d'un vrai projet national. Ce n'est plus seulement une affaire de trophées, c'est une question d'éducation, de rayonnement et de dignité collective. Le sursaut est possible, à condition d'en faire une priorité.