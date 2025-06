Congo-Brazzaville: Hommage/Denis Sassou N'Guesso - « Martin Mberi, un frère, un ami fidèle pendant 65 ans »

La République reconnaissante a rendu le 25 juin, au Palais des congrès de Brazzaville, un dernier hommage à l'ancien ministre d'Etat, Martin Mberi.

Le chef de l'Etat qui a déposé une gerbe de fleurs devant le cercueil contenant le corps sans vie du secrétaire permanent du Conseil national du dialogue a salué la mémoire de son ami et frère.

« Martin Mberi, un frère, un ami fidèle pendant 65 ans. Il nous quitte au mois de juin, dédié à l'époque comme aujourd'hui, aux examens. En cette période, les élèves de Ngouedi rejoignaient ceux de Mbounda pour passer les épreuves. Et c'est en cette occasion que nous nous sommes rencontrés sur les tables-bancs où nous étions installés et avons pu lier amitié.

Depuis, nous sommes restés amis jusqu'à sa disparition. Les vraies amitiés sont celles qui résistent à l'épreuve du temps et aux vicissitudes de la vie, notamment la vie politique », a écrit Denis Sassou N'Guesso dans le livre de condoléances.

Selon le chef de l'Etat, mentalement solide, Martin Mberi a toujours défendu avec la même rigueur les convictions et les valeurs qu'il a prônées toute sa vie durant. « Va, repose en paix et que la terre du Congo natal que tu as tant aimé te soit légère ! », a-t-il témoigné.

L'ancien ministre de la Défense nationale, le Pr Charles Zacharie Bowao, dans son éloge funèbre, a rappelé que Martin Mberi et Denis Sassou N'Guesso ont passé le Brevet élémentaire à Mbounda. « Déjà, dès juin 1960, naît une complicité naturelle entre les deux frères, entre les deux amis, Denis et Martin et que le temps a su préserver au-delà des aléas de la vie.

Au moment du déclenchement de la guerre fratricide du 5 juin 1997, il est en séjour médical en France. Rentré au pays en pleine guerre, Me Martin Mberi se retire à Pointe-Noire quelques temps après. Ancien ministre de la Défense nationale, et pour avoir eu à discuter longtemps avec lui, je partage avec vous, la conviction que cette drôle de guerre aurait pu être évitée si votre frère était sur place », a rappelé Charles Zacharie Bowao.