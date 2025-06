Congo-Brazzaville: Gestion durable des forêts - Nécessité de réguler les activités des entreprises forestières

Ouvert le 23 juin à Brazzaville, le forum multi-acteurs sur les initiatives climatiques et la gestion durable des forêts s'est achevé le lendemain sur une note positive. Dans les recommandations qu'ils ont adoptées, les participants exigent, entre autres, la régulation et le recadrage des activités des entreprises minières et forestières.

Le forum multi-acteurs sur les initiatives climatiques et la gestion durable des forêts a été co-organisé par l'Observatoire congolais des droits de l'Homme et le Rencontre pour la paix et les droits de l'Homme. Il a réuni une trentaine d'acteurs venus du public, du privé et de la société civile et des communautés locales et de la population autochtone, oeuvrant dans la gestion de la biodiversité.

Le but a été de favoriser le dialogue entre les parties prenantes, afin de renforcer les engagements en faveur du climat et des forêts, et à faire un état des lieux des progrès des initiatives climatiques et de gestion forestière avec l'appui des partenaires.

A la lumière des ateliers, panels et débats en plénière animés par des spécialistes, les participants ont acquis de nouvelles connaissances sur la gestion des écosystèmes et de l'environnement. Des atouts qui leur permettront désormais d'amplifier la lutte contre le changement climatique et la préservation des forêts.

Au terme des échanges, quelques recommandations ont été formulées dont l'essentiel est adressé aux pouvoirs publics. Les participants exigent, entre autres, l'exécution rapide du processus d'adoption du projet de loi sur la faune sauvage et les aires protégées, en impliquant toutes les parties prenantes ; la révision des lois existantes et la prise des textes d'application pour réguler les actions des entreprises forestières et minières.

Les experts réclament aussi l'élaboration d'un code agricole rural ; la révision de la grille de légalité APV/Flegt ainsi que l'opérationnalisation du processus de mise en place des cadres de concertation au niveau des concessions forestières.

Financé par le gouvernement britannique, avec l'appui technique du Fern, le forum multi-acteurs sur les initiatives climatiques et la gestion durable des forêts a été initié dans le cadre du projet « Consolider la bonne gouvernance, lutter contre les inégalités ». Il vise à améliorer la gestion des affaires publiques, renforcer l'état de droit et promouvoir une croissance inclusive afin de réduire les inégalités sociales et économiques. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de développement durable et de réduction de la pauvreté.