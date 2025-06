HAMMAMET — Dans le cadre de la 25ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, la médina Yasmine Hammamet a abrité, mercredi, un séminaire intitulé "Médias pour enfants : crise de production ou manque de stratégies?".

Ce rendez-vous a permis d'explorer la réalité des médias, les stratégies arabes ainsi que les défis qui se posent à la production de contenus médiatiques constructifs en phase avec les besoins cognitifs, culturels et psychologiques de l'enfant à travers la mise en place d'une stratégie médiatique durable.

Le Libyen Basem Icha, expert international et consultant dans le secteur des droits de l'enfant dans les médias et le développement, a souligné la nécessité d'adopter une stratégie e arabe commune en se basant sur les normes internationales, éthiques et professionnelles en vigueur en matière de production des programmes destinés aux enfants.

Cette orientation devrait permettre de s'engager à respecter le principe de l'égalité dans le choix des sujets et des programmes pour enfants, a indiqué l'expert, estimant que la plupart des programmes ne tiennent pas en compte les enfants à besoins spécifiques dont les porteurs d'handicaps, les réfugiés et sans soutien familial.

L'expert libyen a préconisé de faire participer les enfants dans la mise en place des programmes qui leurs sont destinés.

La Bahreïnie Inas Yaqub, réalisatrice de films d'animation, a souligné l'importance de préserver le patrimoine et la culture arabes dans la programmation des médias pour enfants ainsi que le suivi parental permanent et la sensibilisation, partant du principe de la nécessité d'accompagner les enfants dans leur consommation des produits médiatiques qui demeurent un moyen de divertissement et d'éducation", a-t-elle dit.

L'Italien Giuseppe Solinas, responsable de la coopération au sein du département des relations internationales et des affaires européennes de la RAI, a présenté l'expérience de la RAI comme étant le principal groupe audiovisuel public italien, oeuvrant "à fournir des programmes constructifs pour enfant afin de les éduquer à la façon de traiter avec les médias".

Les participants à ce séminaire ont souligné la nécessité notamment de créer des contenus positifs pour enfants ; constructifs, innovants, attrayants et en phase avec l'époque. Le but étant de protéger les générations futures des contenus médiatiques négatifs, surtout avec le manque du contrôle parental de nos jours, a-t-on indiqué.

Des séminaires autour de la production dramatique arabe, l'avenir des médias à l'ère de l'IA et les médias pour enfants sont au menu de la programmation du festival de l'Asbu à Hammamet qui abrite également le Salon de la technologie présentant les dernières innovations, notamment dans le domaine de l'équipement audiovisuel.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé par l'Union des radios et télévisions arabes (ASBU- Arab state Broadcasting Union) en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles, les Établissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l'organisation arabe des satellites de communication (Arabsat).

Organisé du 23 au 26 juin 2025, entre Tunis et Hammamet, le festival fête cette année son 44ème anniversaire dans une édition spéciale ayant pour thème "L'espace de convergence et de créativité".

Depuis sa création en 1981, le Festival est organisé à Tunis abritant le siège de l'ASBU, une organisation professionnelle arabe, fondée en 1969, en vue de renforcer la coopération interarabe dans le secteur de l'audiovisuel, Radio et télévision.

Devenu un évènement annuel en 2015, le festival vise à promouvoir la production radiophonique et télévisée arabes et à présenter les dernières innovations technologiques dans la production audiovisuelle.

Chaque année, le festival accueille les instances membres de l'Asbu parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes. Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également invitées.