Congo-Kinshasa: Réforme fiscale - La DGI lance la facture normalisée dès le 1er juillet prochain

Le Gouvernement s'engage dans la modernisation du système fiscal national. C'est dans ce cadre que le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, a annoncé, lundi 23 juin, l'usage obligatoire de la facture normalisée pour tous les contribuables.

Cette décision a été prise lors d'une séance de travail tenue à Kinshasa, en présence des cadres de la Direction générale des impôts (DGI), des membres du Comité technique de pilotage et du groupement SITAX, partenaire en charge de l'implémentation technologique du dispositif.

La réforme entre en vigueur dès le 1er juillet sur l'ensemble du territoire. Chaque contribuable sera équipé d'un dispositif électronique fiscal (DEF), qui transmettra en temps réel les informations liées à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la DGI.

Selon le ministre des Finances, ce mécanisme vise à renforcer la traçabilité des transactions, à lutter contre la fraude fiscale et à améliorer significativement la mobilisation des recettes internes. Doudou Fwamba souligne que cette mesure incarne une volonté politique affirmée de rompre avec les pratiques informelles et d'intégrer durablement les opérateurs économiques au sein d'un système fiscal moderne et structuré.

Gouvernance fiscale

Des mesures incitatives seront mises en place pour encourager les consommateurs à exiger systématiquement une facture normalisée lors de leurs achats.

Le ministre a également recommandé l'élaboration d'une stratégie de communication de proximité, adaptée aux attentes et aux réalités des populations ainsi que des acteurs économiques. Il insiste sur l'importance d'intensifier les actions de sensibilisation, afin de faciliter la compréhension des enjeux et de susciter une adhésion large et durable à cette réforme essentielle.

Pour améliorer la coordination administrative, des points focaux seront désignés au sein de chaque direction opérationnelle. Ces services feront l'objet d'un encadrement renforcé, avec un accent particulier sur la communication interne et l'efficacité de la chaîne de mise en oeuvre.

À travers cette réforme, le Gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme son engagement en faveur d'une gouvernance fiscale modernisée, fondée sur les principes d'équité, de transparence et de souveraineté.

Un cadre de la DGI estime que cette avancée pourrait devenir un levier de pression populaire en faveur d'une meilleure gouvernance fiscale.