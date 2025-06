Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 juin 2025

revue de presse

Mozambique/Indépendance : Daniel Chapo appelle à l’unité

Le président Daniel Chapo a présidé mercredi les célébrations du cinquantenaire de l’indépendance du Mozambique, transformant cette commémoration en un vibrant appel à l’unité nationale, au-delà des divisions politiques, ethniques et régionales.

Devant quelque 40 000 personnes réunies au stade de Machava, Chapo a allumé la Flamme de l’Unité nationale, exhortant tous les Mozambicains, « du Rovuma à Maputo », à surmonter leurs différends partisans, religieux, sportifs ou ethniques.

Plus tôt dans la journée, il a déposé une gerbe au Monument des Héros mozambicains à Maputo, en hommage aux combattants ayant mis fin à la domination coloniale portugaise en 1975. (Source apanews)

Massacre de Thiaroye: Biram Senghor, le fils d’un tirailleur sénégalais, porte plainte contre la France

Quatre-vingts ans après les faits, Biram Senghor veut savoir où son père a été enterré. Le 1ᵉʳ décembre 1944, l’armée coloniale française ouvrait le feu sur des soldats africains démobilisés, dans le camp de transit de Thiaroye, en banlieue de Dakar. Ces anciens tirailleurs réclamaient simplement le paiement de leur solde. Parmi les victimes, M'Bap Senghor, tué ce jour-là pour avoir demandé ce qui lui revenait de droit. Huit décennies plus tard, son fils, Biram Senghor, 86 ans, ne sait toujours pas où son père a été enterré.

Ce lundi, il a déposé plainte contre X et contre l’État français devant le tribunal judiciaire de Paris, pour recel de cadavre. En juin dernier, la France a accordé à M'Bap Senghor la mention « Mort pour la France », neuf ans après son décès. En novembre, Paris a également admis la qualification de « massacre » pour décrire ce crime colonial. (Source RFI)

Au Kenya, la police réprime violemment les manifestations en hommage au mouvement de 2024, faisant huit morts et au moins 400 blessés

Des milliers de Kényans ont défilé à travers le pays mercredi, à la mémoire des personnes tuées, blessées ou disparues durant la manifestation du 25 juin 2024 dénonçant la hausse du coût de la vie.

Il est environ 10 h 30 sur l’avenue Moi, dans le centre-ville de Nairobi, quand retentit la détonation sèche des tirs lacrymogènes. Des voitures de police bâchées filent sans s’arrêter. Un voile de fumée s’élève.

La foule des manifestants, qui défilent depuis le début de la matinée dans le cœur de la capitale kényane, se disperse au pas de course, trouvant refuge dans les rues mal pavées des alentours et les renfoncements des boutiques fermées. (Source Lemonde Afrique)

USA : Un candidat d'origine ougandaise à la mairie de New-York

Zohran Mamdani a déclaré sa victoire mardi soir lors de la primaire démocrate pour la mairie de New York, après qu'Andrew Cuomo a concédé sa défaite dans un retournement de situation spectaculaire. Le jeune candidat progressiste a creusé un écart important face à l’ancien gouverneur, plus expérimenté mais éclaboussé par les scandales.

Bien que le résultat final de l’élection doive encore être déterminé par le système de vote par classement, Mamdani, un socialiste démocrate de 33 ans qui était pratiquement inconnu en dehors des cercles politiques il y a un an, se trouvait en position dominante. (Source Africanews)

Congo Kinshasa : Joseph Kabila est à Bukavu, ville sous contrôle des rebelles

En République démocratique du Congo, Joseph Kabila poursuit ses consultations. Dans ce cadre, l'ancien président séjourne désormais à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu aux mains de l'AFC-M23. Des consultations qu'il a menées aussi récemment à Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu.

La société civile locale laisse le bénéfice du doute à Joseph Kabila : elle soutient toute démarche menant au retour à la paix dans l'est de la RDC. Hypocrate Marume, président de la société civile de Bukavu, estime que "tout citoyen qui a l'initiative de pouvoir contribuer à la paix ça doit être une piste sur laquelle nous pouvons jouer. Les organisations des jeunes, le collège provincial des étudiants, le conseil provincial de la jeunesse, les mouvements citoyens ont été reçus par le président honoraire qui a dit clairement que ces consultations ne visent que la paix". (Source Deutsche Welle)

Afrique du Sud : 400 milliards de rands pour le réseau énergétique

Le gouvernement sud-africain a fait de la production d’énergie sa priorité absolue pour mettre fin aux coupures de courant. Le pays prévoit de lancer le plus grand projet d’infrastructure depuis 1994, visant à étendre le réseau de transport d’électricité de plus de 14 000 kilomètres sur dix ans, pour un investissement de plus de 400 milliards de rands.

Selon la vice-ministre de l’Electricité et de l’Energie,Samantha Graham-Maré , le gouvernement cherche à débloquer les infrastructures pour faciliter les investissements, notamment dans l’industrialisation de la production d’énergie renouvelable. L’objectif est de surmonter les défis de la décarbonation et de l’intégration des énergies renouvelables. (Source Africa 24)

Gabon : 3 mois pour retirer les emballages plastiques des grandes surfaces !

Afin de lutter contre la pollution plastique dans le pays, le gouvernement a pris une décision ferme le 23 juin 2025. Un délai de trois mois a été accordé aux grandes surfaces de commerces afin de bannir définitivement les sacs plastiques pour des sacs respectueux de l’environnement. Une décision prise conjointement avec le ministère de l’environnement, de l’écologie et du climat et les acteurs économiques impliqués par cette situation.

C’est une décision qui devrait réduire la dégradation croissante de l’environnement avec les emballages plastiques. En ordonnant le retrait de ces sacs dans les différents commerces, la tutelle entend agir en faveur de la préservation de la nature. Producteurs, distributeurs, recycleurs,marketeurs, fabricants de solutions alternatives, commerces, sont les principaux concernés par cette injonction. (Source GabonMediaTime)

Algérie : Les dirigeants de Sonatrach interdits de voyage en France

Sur instruction de leur ministère de tutelle, les cadres dirigeants de la compagnie pétrolière algérienne, ainsi que ceux de deux autres entreprises, ne peuvent plus se rendre en France, ni même y transiter. Un épisode de plus dans l’escalade des tensions entre Paris et Alger.

C’est un épisode supplémentaire dans l’interminable crise diplomatique entre Paris et Alger. Le ministère algérien de l’Énergie et des Mines a interdit aux cadres et aux dirigeants de la compagnie pétrolière Sonatrach, ainsi qu’à ceux de Sonelgaz (électricité) et Sonarem (industrie minière), de se rendre en France ou d’y faire escale. (Source Jeune Afrique)

Le Burundi inaugure son plus grand barrage hydroélectrique situé sur le site de Jiji-Mulembwe

Le président Évariste Ndayishimiye a inauguré, le 24 juin, le barrage hydroélectrique de Jiji-Mulembwe, marquant une étape majeure dans l’histoire énergétique du Burundi. Avec une capacité de production de 32,5 mégawatts, ce nouvel ouvrage est désormais l’un des plus importants du pays. Trois lignes de 11 MW ont été mises sous tension, concrétisant un projet stratégique pour l’électrification nationale.

Situé dans la commune de Songa, au sud-ouest du pays, le barrage Jiji-Mulembwe représente une avancée considérable pour la Regideso (Régie de production et distribution d’eau et d’électricité du Burundi). Depuis 2020, la production électrique nationale est passée de 47,35 MW à 166,29 MW en 2025. Cette progression, rendue possible grâce à des investissements soutenus, témoigne d’une volonté politique affirmée de rattraper le retard en matière d’infrastructures énergétiques. (Source Africapresse)

Burkina : Les peines d'au moins 22 détenus converties en travaux d'intérêt général au tribunal de grande instance Ouaga 1 et Ouaga 2, selon un juge

« Au moins 22 détenus ont déjà bénéficié de la mesure de conversion de leur peine d'emprisonnement en peine de travail d'intérêt général au tribunal de grande instance Ouaga 1 et Ouaga 2 », a indiqué Me Lassané Guelbéogo, juge d'application des peines au tribunal de grande instance Ouaga 1, soulignant que cette mesure permet de faire participer la personne condamnée au développement de la collectivité par son travail.

Le magistrat s'exprimait mercredi au sein de la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO), à l'occasion des 72 heures des Commissions d'application des peines (CAP) 2025.

Me Guelbéogo a ajouté qu'une importante vague de détenus devrait bénéficier, dans les jours à venir, de mesures similaires de conversion de peine en travaux d'intérêt général. (Source AIB)