Afrique de l'Ouest: AES - Le président de la Confédération reçoit les ministres de la défense des Etats membres

Le Président de la Transition, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'Etat et Président de la Confédération des Etats du Sahel (AES), a accordé, ce vendredi 20 juin 2025, une audience aux ministres chargés de la Défense des pays-membres de la Confédération réunis à Bamako dans le cadre d'une concertation stratégique de haut niveau.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la coopération sécuritaire et de défense entre les Etats-membres de l'AES, en réponse aux défis communs de sécurité, de souveraineté et de stabilité dans l'espace sahélien. A l'issue de l'audience, le général de corps d'armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants de la République du Mali, a déclaré : « Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, Président de la Transition, chef de l'Etat et Président en exercice de la Confédération AES, a bien voulu recevoir les ministres de la Défense des pays membres réunis à Bamako.

Cette audience a été l'occasion de faire le point sur le niveau d'exécution de la vision stratégique commune arrêtée par les chefs d'Etat de la Confédération. Cette vision vise à assurer la sécurisation de l'espace sahélien, à affrmer notre souveraineté et à défendre les intérêts vitaux de nos peuples ».

Le ministre Camara a également salué le travail des experts et mis en lumière « les efforts remarquables consentis par les forces de défense et de sécurité des trois Etats, qui, dans un esprit de solidarité et de coordination, parviennent à contenir les menaces et à affermir les bases d'une paix durable ». Le président de la Confédération a profité de l'occasion pour féliciter les ministres et transmettre ses orientations stratégiques, en insistant sur la nécessité de consolider les actions conjointes, de renforcer les capacités opérationnelles des forces et de maintenir une synergie dans la conduite des opérations.