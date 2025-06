Afrique: Afreximbank célèbre ses trente-deux ans de croissance et de transformation résilientes

C'est une effervescence du mouvement panafricain qui se fait vivre à Abuja. Ouvertes ce 25 Juin 2025, les Assemblées Annuelles de la banque africaine d'import-export Afreximbank (AAM) viennent rappeler toutes les premières Assemblées qui se sont également déroulées dans la dynamique ville d'Abuja depuis 1993.

La rencontre de cette année revêt une importance particulière, et le lieu de cet évènement n'est pas anodin. Elle marque un retour aux origines.

Dans un mouvement festif, combiné de traditions africaines, par des chants, des danses et aux couleurs du continent , les mots d’ouverture ont été donnés par M. Denys Denya, Vice-président exécutif principal d'Afreximbank.

Dans son message de bienvenue, le Vice-Président a souligné l'importance que revêt cet évènement. Il a rappelé combien le continent est une ressource et que sa gestion appelle à une prise de conscience importante.

Pour lui, L'AAM2025 à Abuja est un signe de renouvellement et de consolidation, rappelant les avancées courageuses et résilientes réalisées par l'Afreximbank au fil des années. Il n'a pas omis de mettre en lumière les défis et les opportunités auxquels le continent est confronté.

À l'en croire, ces réunions sont devenues un point central dans la génération d'idées, la conception de politiques et la transformation du récit sur l'Afrique. Il précise d'ailleurs que tout cela crée une plateforme pour des partenariats constructifs et des alliances stratégiques.

« Les résultats attendus de ces assises dans cette grande ville pourraient avoir des conséquences majeures et modifier la trajectoire de notre développement » a-t-il précisé.

Pour M. Wale Edun, le ministre des Finances et ministre coordonnateur de l'Économie du Nigeria, représentant le gouvernement nigérian, ces prestigieuses réunions révèlent l'importance qu'Afreximbank accorde à ce pays hôte. Il a d'ailleurs déclaré que : « Le Nigéria est honoré d'accueillir les assemblées annuelles 2025 d'Afreximbank, qui serviront de plateforme essentielle pour stimuler les discussions sur le financement du commerce, la croissance économique et les opportunités d'investissement à travers l'Afrique ». Il a ajouté que « cet événement témoigne de notre engagement à renforcer le secteur financier africain et à positionner le Nigéria comme une plaque tournante de la transformation économique ».

Si le mouvement économique africain est en pleine expansion, il faut surtout noter que cette première rencontre de l'AAM 2025 revêt un point central pour la suite de tout l'événement. La thématique de cette première rencontre, « Trente-deux ans de croissance et de transformation résilientes », vient poser les bases et établir un bilan sur les différentes actions menées par la Banque africaine d'import-export.

Notons surtout que, pour ces deux autorités étatiques, la création d'Afreximbank fut la réponse de l'Afrique à une conjonction de crises, bien qu'elle ait rencontré une vive opposition, tant interne qu'externe, de la part de ceux qui cherchaient à pérenniser la dépendance et le sous-développement du continent.

Malgré cette résistance, la Banque est devenue un acteur systémique, soutenant ses pays membres et contribuant aux aspirations de développement de l'Afrique.

Sa résilience, au cours des trente dernières années, repose sur le courage, la vision, la détermination et la foi dans sa mission. Par ailleurs, c'est dans ce contexte que le thème des Assemblées 2025 a été choisi : « Construire l'avenir sur des décennies de résilience ».