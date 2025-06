Le Gabon a suspendu toutes les nouvelles exonérations fiscales pendant trois mois, suite aux révélations selon lesquelles ces incitations ont entraîné un manque à gagner cumulé de plus de 1 000 milliards de francs CFA (1,76 milliard de dollars).

Le gel temporaire sera accompagné d'un audit complet afin d'évaluer l'efficacité et la pertinence des exemptions existantes.

Le gouvernement prévoit également de réviser les critères d'éligibilité afin de mieux les aligner sur les priorités nationales de développement et de garantir la transparence et un impact mesurable.

Le Gabon a suspendu toutes les nouvelles exonérations fiscales pendant trois mois, à la suite de révélations selon lesquelles ces incitations ont entraîné un manque à gagner cumulé de plus de 1 000 milliards de francs CFA (1,76 milliard de dollars) entre 2022 et 2025. L'annonce a été faite par le Président Brice Clotaire Oligui Nguema lors du Conseil des Ministres du 20 juin 2025.

Selon la présidence, les exonérations fiscales nationales ont représenté 682,67 milliards de francs CFA (1,2 milliard de dollars) de pertes de recettes, tandis que les incitations fiscales à l'exportation ont causé un manque à gagner de 376,55 milliards de francs CFA (660 millions de dollars).

Le gel temporaire sera accompagné d'un audit complet afin d'évaluer l'efficacité et la pertinence des exonérations existantes. Le gouvernement prévoit également de réviser les critères d'éligibilité afin de mieux les aligner sur les priorités nationales de développement et de garantir la transparence et un impact mesurable.

Jusqu'à présent, le code général des impôts du Gabon autorisait un large éventail d'exonérations dans des secteurs tels que le tourisme, le logement, l'industrie et l'agriculture. Il s'agissait notamment d'exonérations pluriannuelles de l'impôt sur les sociétés, d'une réduction de la TVA et de la gratuité de l'enregistrement des titres de propriété. Mais la faiblesse de la surveillance et l'insuffisance des retombées économiques ont incité à repenser la politique.

Key Takeaways

Le gel des exonérations fiscales au Gabon marque un tournant dans la stratégie fiscale du pays, visant à mettre un terme aux généreuses mesures d'incitation qui n'ont pas eu l'effet escompté sur l'économie. Initialement conçues pour attirer l'investissement privé et stimuler la compétitivité, ces politiques ont été critiquées pour avoir érodé les finances publiques sans apporter de gains proportionnels en termes d'emplois, d'exportations ou d'innovation.

Dans le secteur du tourisme, les entreprises qui investissent plus de 300 millions de francs CFA (527 000 dollars) bénéficient d'une exonération fiscale totale pendant trois ans. Les promoteurs immobiliers agréés ont bénéficié de taux d'imposition réduits, de dérogations à la TVA et d'exonérations de l'impôt foncier pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Des avantages similaires s'appliquaient aux secteurs de l'industrie, des mines, de l'agriculture et de la pêche, à condition que les seuils d'investissement soient compris entre 200 et 500 millions de francs CFA (351 000 et 878 000 dollars). Ces exemptions étaient censées stimuler les secteurs prioritaires, mais les audits suggèrent que de nombreux projets n'ont pas eu l'impact escompté.

Un suivi inadéquat, un mauvais ciblage et des liens économiques limités ont sapé leur efficacité. Le moratoire du gouvernement et les réformes à venir reflètent une évolution plus large vers l'efficacité, l'équité et la transparence de la politique fiscale. Les incitations futures se concentreront probablement sur la création de valeur mesurable, avec des règles d'éligibilité plus strictes et des mécanismes de suivi pour s'assurer que les avantages publics correspondent au coût des recettes perdues.