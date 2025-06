Egypte: Valu fait son entrée sur l'EGX grâce à une cotation innovante des dividendes en nature

TLDR

EFG Holding a lancé la négociation de sa branche fintech, Valu, sur l'Egyptian Exchange (EGX), marquant une première pour le secteur égyptien du crédit à la consommation.

Le 12 juin, EFG a distribué 20,488% du capital social de Valu à ses actionnaires, financé par 335,3 millions d'EGP provenant des bénéfices non distribués.

La transaction a été approuvée et facilitée par l'autorité égyptienne de régulation financière (FRA), qui a salué cette structure comme un modèle d'élargissement de l'actionnariat public sans introduction en bourse traditionnelle

EFG Holding a lancé la négociation de sa branche fintech, Valu, sur l'Egyptian Exchange (EGX), marquant une première pour le secteur du crédit à la consommation en Égypte. La cotation a été réalisée par le biais d'une distribution innovante de dividendes en nature. Le 12 juin, EFG a distribué 20,488% du capital-actions de Valu à ses actionnaires, financé par 335,3 millions d'EGP provenant des bénéfices non distribués. Les actionnaires ont reçu une action Valu pour 3,3273 actions EFG détenues.

Valu a débuté avec l'acquisition par Amazon d'une participation directe de 3,95% à 6,041 EGP par action. EFG Finance Holding conserve 67% des parts après la cotation. La transaction a été approuvée et facilitée par l'Autorité égyptienne de régulation financière (FRA), qui a salué la structure comme un modèle d'élargissement de l'actionnariat public sans introduction en bourse traditionnelle.

Valu a traité 9,2 millions de transactions au premier trimestre 2025, devenant ainsi la plus grande plateforme de crédit à la consommation en Égypte après les principaux réseaux de cartes. Elle détient 25 % de parts de marché et a enregistré un bénéfice net de 423 millions EGP en 2024, soit une augmentation de 78 % en glissement annuel. La société a fait état d'un TCAC de 146 % de ses recettes brutes entre 2019 et 2024.

Key Takeaways

La cotation de Valu représente une percée pour le marché des capitaux et le secteur de la fintech en Égypte. En évitant une IPO conventionnelle et en utilisant une approche de dividende en nature, EFG a permis une participation plus large des actionnaires et a amélioré la liquidité du marché sans émettre de nouvelles actions ou diluer les capitaux propres.

Cette décision reflète l'ouverture croissante des régulateurs aux mécanismes de cotation alternatifs. Mohamed Farid, président de la FRA, a déclaré qu'il s'agissait d'une solution moderne pour élargir l'actionnariat et approfondir le marché des capitaux. Valu devient également la première société de crédit à la consommation à être cotée à l'EGX, ouvrant la voie à d'autres services financiers non bancaires.

L'expansion agressive, les services axés sur la technologie et les sources de financement stratégiques, y compris les titrisations et les partenariats bancaires, ont alimenté la croissance de Valu. La société a mis en place une plateforme fintech entièrement numérique de bout en bout - avec eKYC, contrats numériques et infrastructure de données sécurisées - renforçant son statut de leader du marché de l'inclusion financière.