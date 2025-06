Nigeria: Le groupe nigérian BAS acquiert la fintech Zuvy pour développer le crédit aux PME

TLDR

Le groupe BAS a acquis une participation majoritaire dans Zuvy Technologies, basée à Lagos, dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire.

La transaction, qui permet à la BAS de détenir plus de 50 % des parts et d'exercer un contrôle opérationnel total, prévoit le rachat de tous les investisseurs institutionnels

La BAS considère qu'il s'agit d'un ajout stratégique à son portefeuille de prêts aux PME, qui lui permet de servir les entreprises sans exiger de garanties traditionnelles

Le groupe BAS, une société d'investissement nigériane ayant des intérêts dans les domaines de la santé, de la finance et de la micro-assurance, a acquis une participation majoritaire dans la société Zuvy Technologies, basée à Lagos, dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire. La transaction, qui permet à BAS de détenir plus de 50 % du capital et d'exercer un contrôle opérationnel total, s'accompagne du rachat de tous les investisseurs institutionnels. Les cofondateurs Angel Onuoha et Ahmad Shehu conserveront des participations minoritaires mais ne seront plus impliqués dans les opérations.

Zuvy, fondée en 2021, fournit des crédits à court terme aux PME par le biais de l'escompte de factures. Elle permet aux fournisseurs de grandes entreprises telles que Dangote et Rite Foods d'obtenir un paiement anticipé sur des factures vérifiées. BAS considère cette acquisition comme un ajout stratégique à son portefeuille de prêts aux PME, lui permettant de servir les entreprises sans exiger de garanties traditionnelles.

L'acquisition complète les produits existants de BAS dans le cadre de sa branche financière, notamment les prêts salariaux, les prêts garantis par une voiture et les prêts garantis aux PME. La plateforme de Zuvy sera intégrée à BAS Finance Company et associée à d'autres services tels que la micro-assurance et la couverture santé, afin de servir les petites entreprises de manière plus globale.

Points clés à retenir

Face au déficit de 236 milliards de dollars du Nigeria en matière de crédit aux PME, le groupe BAS fait le pari que le prêt sur facture peut débloquer un financement plus rapide et moins risqué. La plupart des petites entreprises n'ont pas les garanties ou les documents nécessaires pour obtenir des prêts traditionnels. En s'appuyant sur les factures vérifiées d'acheteurs importants et solvables, BAS espère augmenter ses prêts en réduisant le risque de défaillance.

Zuvy avait déjà pivoté du prêt direct à l'origination de prêts pour réduire la dépendance au capital. La plateforme a aidé plus de 1 500 entreprises à accéder au crédit et avait remboursé 4 millions de dollars de dettes au moment de l'acquisition. Malgré sa rentabilité, Zuvy a eu du mal à développer son portefeuille de prêts sans l'aide de bailleurs de fonds importants - un vide que BAS comble désormais.

BAS gère actuellement un portefeuille de prêts de 1,5 milliard d'euros (967 355 dollars) et acheminera les futurs décaissements par l'intermédiaire de l'infrastructure numérique de Zuvy. Aucun licenciement n'est prévu et les équipes techniques et commerciales de Zuvy resteront en place.