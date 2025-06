Afrique: L'entreprise égyptienne Nowlun reçoit 2,3 millions de dollars pour construire un assistant de fret pour la région MENA et l'Afrique

TLDR

Nowlun, une plateforme de fret numérique simplifiant l'expédition de conteneurs complets (FCL) et de marchandises en vrac, a clôturé son tour de table d'amorçage de 2,3 millions de dollars avec une extension de 600 000 dollars menée par Ingressive Capital. Cette extension s'appuie sur un financement antérieur mené par Nama Ventures et A15, avec la participation de Sanabil 500 Global et d'investisseurs providentiels.

La startup basée en Égypte utilisera ce nouveau capital pour accélérer l'intégration de l'IA dans ses opérations logistiques. Nowlun vise à créer un assistant logistique intelligent pour les expéditeurs de fret maritime à travers la région MENA et l'Afrique, en fournissant des informations instantanées pour simplifier les décisions d'expédition, réduire les coûts et augmenter l'efficacité opérationnelle.

Nowlun a déjà utilisé son premier tour de table pour se développer sur le marché saoudien et lancer son produit Bulk, qui donne un accès en temps réel aux tarifs du fret maritime. L'IA étant désormais au coeur de sa stratégie, l'entreprise prévoit d'augmenter la capacité de son équipe et d'offrir des services de fret plus intelligents dans les principaux couloirs commerciaux.

Points clés à retenir

La levée de fonds de Nowlun reflète l'intérêt croissant des investisseurs pour la numérisation de l'infrastructure du commerce mondial en Afrique et au Moyen-Orient. Soutenue par des investisseurs tels qu'Ingressive Capital et A15, la société cible les inefficacités du fret maritime, un secteur encore fortement tributaire de processus manuels.

En combinant l'expertise du domaine avec l'apprentissage automatique, Nowlun développe un assistant logistique alimenté par l'IA qui fournit des recommandations exploitables et des informations en temps réel aux opérateurs de fret. La double présence de Nowlun en Égypte et en Arabie saoudite la positionne le long des routes commerciales vitales reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe.

Ces régions sont de plus en plus stratégiques pour les flux logistiques mondiaux et sont mûres pour être perturbées par des outils numériques qui offrent transparence, rapidité et décisions fondées sur des données. Pour les sociétés de capital-risque comme Ingressive, Nowlun représente un changement plus large dans la logistique en Afrique et dans la région MENA, où l'IA n'est pas un simple ajout mais l'infrastructure permettant un avenir plus intelligent.

À mesure que l'entreprise se développe, son approche technologique pourrait redéfinir la manière dont le fret est réservé, tarifé et suivi sur les marchés émergents.