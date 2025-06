Afrique: Ligue diplomatique africaine - L'ambassadeur Richard Koffi nommé Représentant-pays

L'ambassadeur Richard Koffi, manager du Service spécial d'assistance et de protocole (Sesap), a été nommé Country Head (représentant-pays) de la Ligue diplomatique africaine (Lda) en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par communiqué de presse, dont copie a été reçue ce mardi 24 juin 2025.

« Cette prestigieuse responsabilité n'aurait pas été possible sans la confiance et le soutien de Imed Krayem et du président Aly Sall, à qui j'exprime ma sincère gratitude, ainsi qu'aux efforts de l'équipe qui m'entoure », a-t-il déclaré.

Richard Koffi affirme assumer cette nouvelle fonction avec un profond sens du devoir, tout en s'engageant à respecter les normes diplomatiques et institutionnelles les plus strictes. « En tant que représentant-pays, nous avons le devoir de montrer l'exemple en faisant preuve de résilience, d'engagement et de respect des standards en matière de relations internationales. Dans un monde où chaque action est amplifiée, nous avons la responsabilité de promouvoir des initiatives en faveur d'un développement durable et d'une paix mondiale pérenne », a-t-il affirmé.

Il a réitéré son engagement à bâtir des ponts entre les cultures, à promouvoir un multiculturalisme collaboratif, et à renforcer les liens internationaux pour un monde plus uni et solidaire.

À noter que Richard Koffi est également chef de projet de la Conférence de la Ligue diplomatique africaine à Abidjan, prévue pour février 2026.