Afrique Centrale: Crise dans l'Est du pays - Félix Tshisekedi reçoit Olusegun Obasanjo à Kinshasa

Le Président Félix Tshisekedi s'est entretenu mercredi 25 juin à Kinshasa avec l'ex-Président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, l'un des facilitateurs désignés par la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) pour contribuer à trouver des solutions au conflit armé qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

« Nous explorons toutes les possibilités sur la situation entre le Rwanda et la RDC pour qu'il n'y ait plus de confrontation militaire et de violence. Les discussions que j'ai eues avec mes deux frères du Rwanda et de la RDC sont sur le bon chemin », a déclaré Olusegun Obasanjo, qui revenait du Rwanda.

Après l'étape de Kinshasa, il poursuit sa tournée au Togo : « nous avons un médiateur nommé par l'Union africaine en la personne de Faure Gnassingbé, Président du Conseil des ministres togolais. Je vais me rendre à Lomé pour lui faire rapport et voir ce qui doit être fait pour une paix durable dans la région », a précisé l'ancien Président nigérian.

Le 24 mars dernier, lors de leur 2ème Sommet conjoint auquel avait pris part le Président Félix Tshisekedi, l'EAC et la SADC avait décidé de nommer cinq anciens chefs d'Etat africains comme facilitateurs régionaux pour la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC :