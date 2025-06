Cote d'Ivoire: 2e Congrès du Rhdp - Les grandes résolutions pour dynamiser le parti

Le dimanche 22 juin 2025, ils étaient des milliers à s'être levés à l'unisson, drapés de vert, d'orange et de blanc, couleurs éclatantes du Rhdp. Ni la pluie ni l'attente, ni les heures de travaux n'ont entamé leur ferveur.

À la tribune, Patrick Jérôme Achi, ministre d'État et président du deuxième congrès ordinaire du parti, a clos deux jours de réflexion, de réaffirmation et de communion militante, dans un stade olympique d'Ébimpé « plein à craquer, comme jamais depuis sa construction ».

Dans une forte émotion, Patrick Achi a d'abord salué la confiance que lui a renouvelée le Président de la République, Alassane Ouattara. Il a aussi exprimé, avec des mots choisis, sa gratitude au président du comité d'organisation, Amédé Kouakou et à la présidente du comité scientifique, Mariatou Koné, pour la réussite du congrès. « C'est une oeuvre collective qui honore tout le parti », a-t-il lancé sous les acclamations.

Devant la foule en liesse, le ministre d'État a partagé quelques grandes résolutions du parti. Au chapitre de celles-ci, il a cité les décisions de la commission « Statut et règlement intérieur ».

Selon lui, cet organe, après réflexions, a décidé de renforcer l'autorité du président du parti. « C'est la clarté du commandement qui rassure », a justifié Patrick Achi. Toujours en termes de priorités, il a annoncé l'activation des comités de sages et de l'inspection.

Patrick Achi a également partagé que la commission « Vie et fonctionnement des structures » a recommandé une administration plus efficiente du parti, une meilleure dotation logistique des secrétaires départementaux, ainsi qu'un ancrage plus solide sur le terrain social.

La base militante devrait désormais être consultée, au dire de Patrick Achi, dans le processus de désignation des candidats, et le personnel d'encadrement mieux formé.

Sur le plan national, la commission de politique générale a rappelé l'ambition du Rhdp de maintenir la Côte d'Ivoire comme une puissance économique et militaire, ouverte au monde. Parmi les points saillants, il a souhaité l'amélioration du capital humain à travers l'éducation et la formation, une réforme durable du foncier et de l'urbanisme, ainsi que la modernisation du secteur agricole.

Pour un Rhdp plus fort et mieux organisé, le président du Congrès a rappelé le thème du congrès qui est « Rhdp pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire ». Ce thème, qui a guidé les travaux, précise-t-il, n'était pas qu'un slogan.

Il a été, selon Patrick Achi, nourri par des mois de précongrès et de discussions de fond. Et permis aux commissions mises en place de plancher sur des sujets structurants et portant sur la gouvernance interne, la dynamisation du parti, les perspectives politiques et économiques.

Alassane Ouattara, le choix d'un parti rassemblé

Mais l'instant le plus symbolique et le plus attendu de ce grand rassemblement reste, pour Patrick Achi, celui où, par une acclamation massive, les 7000 congressistes ont réitéré leur confiance à Alassane Ouattara, non seulement pour continuer de présider le Rhdp, mais également pour porter à nouveau ses couleurs à l'élection présidentielle de 2025.

« C'est un serment d'avenir, une déclaration collective », a lancé le président du congrès au pupitre. Ce plébiscite a été perçu comme l'expression d'une volonté commune de faire gagner le parti et de préserver l'unité du pays, selon lui. « Le Rhdp est debout, solide, rassemblé, prêt à ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire », a-t-il assuré.