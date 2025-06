Soudan: Le Conseiller Aux Affaires Humanitaires du Conseil de Souveraineté Rencontre l'Ambassadeur d'Egypte

Le conseiller du Conseil Souverain de Transition pour les organisations et les affaires humanitaires, Lit-Gen Al-Sadig Mahmoud a rencontré l'ambassadeur de l'Égypte au Soudan, l'ambassadeur Hani Salah, dans le cadre des moyens de renforcer la coopération entre le Soudan et l'Égypte et la possibilité de développer le travail humanitaire au cours de la période à venir.

La réunion a abordé l'idée de développer la coopération et la coordination à travers les points de passage frontaliers terrestres entre le Soudan et l'Égypte, et la possibilité d'utiliser ces points de passage pour répondre aux problèmes humanitaires dans le pays.

Le lieutenant-général Al-Sadiq a salué la visite de l'ambassadeur Hani Salah et a remercié la République arabe d'Égypte soeur pour son rôle dans tous les domaines de coopération conjointe.

De son côté, l'ambassadeur égyptien a affirmé, dans un communiqué de presse, la disposition de son pays à déployer tous les efforts dans les forums régionaux et internationaux pour transmettre le message selon lequel le Soudan est déterminé à préserver la sécurité et les droits de ses citoyens./ OSM