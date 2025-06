Soudan: Arrivée du Premier Groupe de Familles Soudanaises Rapatriées d'Iran via Istanbul

Le premier groupe de citoyens soudanais rapatriés d'Iran est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international de Port-Soudan à bord d'un vol de la compagnie Sudan Airways. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le ministre par intérim des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein El-Amin, le ministre par intérim de la Culture et de l'Information, Dr Graham Abdelkader, le secrétaire général de l'Organisme de régulation des affaires des Soudanais à l'étranger et président de la cellule d'urgence pour l'évacuation, Dr Abdelrahman Sayed Ahmed Zein Al-Abidin, ainsi que le directeur général des communautés et de la migration au sein du même organisme et rapporteur de la cellule, Dr Hassan Babiker Ahmed, en plus de membres de la cellule représentant la direction des passeports, les services de renseignement généraux et le Conseil des ministres.

Le secrétaire général de l'Organisme des expatriés, Dr Abdelrahman Sayed Ahmed a souligné la volonté de l'État, sous la direction du Premier ministre, de procéder à l'évacuation des Soudanais se trouvant dans les zones de conflit et de leur assurer toutes les facilités dès leur arrivée. Il a précisé que le ministre chargé des Affaires du Conseil des ministres et superviseur de l'Organisme des expatriés, M. Osman Hussein avait émis une décision portant création d'une cellule d'urgence regroupant plusieurs institutions concernées.

Dr Abdelrahman a également rappelé l'expérience de l'Organisme dans les opérations d'évacuation depuis 2011, notamment depuis la Libye, puis du Yémen en 2014, et du Soudan du Sud.

Le président de la cellule d'urgence a révélé que l'opération actuelle a commencé par le recensement des ressortissants soudanais et de leurs familles souhaitant rentrer d'Iran, précisant que la première vague comptait 41 familles, tandis que le recensement des prochaines vagues est toujours en cours.

De leur côté, les rapatriés ont exprimé leur soulagement d'être de retour au pays, ainsi que leur gratitude envers les autorités qui ont facilité leur retour.

Il convient de noter que cette opération intervient dans un contexte de tensions sécuritaires croissantes et de menaces de guerre entre l'Iran et Israël. D'autres groupes de Soudanais vivant en Iran devraient regagner le pays dans les prochains jours.