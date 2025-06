Le consulat général de la République du Soudan dans le gouvernorat d'Assouan et dans le sud de la Haute-Égypte a annoncé l'achèvement de toutes les dispositions administratives et techniques pour la réception des documents d'examen, l'arrivée du superviseur en chef du Soudan et la préparation du centre d'Assouan pour organiser les examens du certificat soudanais pour les examens reportés de l'année 2024 pendant la période du dimanche 29 juin au 10 juillet 2025.

L'ambassadeur Abdel Qader Abdallah, consul général au consulat du Soudan à Assouan, a déclaré à SUNA que le consulat avait obtenu l'approbation officielle des autorités égyptiennes pour organiser les examens.

À cet égard, l'Ambassadeur a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance aux frères de la République soeur d'Égypte, au gouvernement et au peuple, au Caire et à Assouan, pour tous les services qu'ils ont continué à fournir au peuple soudanais et pour les bons soins qu'ils lui ont prodigués en reconnaissance des circonstances exceptionnelles que traverse le pays.

Il a également remercié le gouverneur d'Assouan, le sous-secrétaire du ministère de l'Éducation du gouvernorat, le directeur de l'Éducation à Assouan et les autorités de sécurité et de santé pour leur soutien et leur assistance aux centres d'examen.

Il a également exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à Plan International, au bureau d'Assouan et à l'organisation « Al-Khair Wal-Baraka » pour avoir payé les frais d'un nombre important d'étudiants et d'étudiantes se présentant à l'examen du certificat soudanais.

Son Excellence a informé les étudiants et leurs parents que tous les préparatifs nécessaires ont été effectués pour garantir que les examens se déroulent dans un environnement sûr et propice. Je leur souhaite succès et prospérité.

Le consulat a déclaré que les examens auront lieu dans le nouveau complexe scolaire Al-Radwan, près du bâtiment Al-Najjarin. /OSM