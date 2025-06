Afrique de l'Ouest: Coopération régionale - Une délégation de la mission de l'Union africaine s'imprégne de la situation au Faso

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, SEM Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, ce mercredi 25 juin, une délégation de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, conduite par le chef par intérim, monsieur Fulgence Zeneth.

Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des visites périodiques effectuées par la mission dans les différents pays relevant de sa juridiction a été le lieu pour prendre les nouvelles du Burkina Faso et évoquer les perspectives de la coopération avec l'Union africaine.

A la délégation, le chef de la diplomatie burkinabè a présenté l'évolution de la situation au Burkina Faso, aussi bien sur le plan de la sécurité que sur les autres aspects qui concourent à la stabilisation du pays. Ainsi, il a fait cas des avancées notables dans la reconquête du territoire, avec plusieurs localités libérées, grâce à la détermination des forces combattantes sur le terrain et à la mutualisation des moyens avec le Mali et le Niger.

Ces avancées sur le plan sécuritaire ont pour conséquence positive, le retour progressif des personnes déplacées dans leurs localités, même si le poids de leur prise en charge demeure une réalité, selon le ministre Traoré. En sus, le gouvernement poursuit sa politique d'investissements dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, à travers la mise à la disposition des populations des semences améliorées et des matériels de labour, ce qui a déjà permis de booster la production.

L'organisation réussie des examens scolaires tout récemment et sans incident, est un autre signal que la situation s'améliore et que la vie normale reprend au Burkina Faso. Sur la coopération avec l'Union africaine, SEM Karamoko Jean Marie Traoré a regretté que le souhait des 3 pays de l'AES n'ait pas été vite compris par la Commission de l'UA. Par conséquent, il a saisi l'occasion pour appeler à plus d'écoute et à plus de contact avec le terrain pour avoir la bonne mesure de la situation qui prévaut dans ces pays.

« Le premier appui que nous attendons, c'est l'écoute. Tout doit partir d'une petite attention à notre égard, venir à la base pour comprendre la situation réelle et éviter de se fier aux rapports produits par certaines institutions », recommande le chef de la diplomatie burkinabè qui formule le voeu que cela soit entendu par la Commission de l'UA. Après avoir suivi l'exposé du ministre chargé des Affaires étrangères, monsieur Fulgence Zeneth a salué le courage « héroïque » des forces combattantes qui ont permis d'engranger ces résultats.

Il dit s'inscrire dans la même vision que le chef de la diplomatie burkinabè, sur la nécessité pour les responsables de l'Union africaine de créer des cadres d'échanges avec les autorités des pays du Sahel central. « Nous sommes une organisation des Etats et nous devons dialoguer avec les Etats, sans oublier que la solidarité africaine doit prévaloir et se manifester concrètement dans ce contexte », a-t-il laissé entendre, tout en précisant que la MISAHEL est une mission de proximité qui mène continuellement le dialogue et la concertation avec les autorités de chacun des Etats.

Il ajoute que « la mission est là pour s'imprégner de la situation globale sur le terrain et voir dans quelle mesure l'UA peut apporter un appui au pays, étant donné que la MISAHEL est un outil de plaidoyer en faveur des Etats du Sahel. « Il nous revient de faire constamment des plaidoyers pour que les autorités à Addis-Abéba portent plus d'attention à la situation qui prévaut dans le Sahel central », soutient monsieur Fulgence ZENETH.