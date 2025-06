Le Représentant permanent à Genève et Président du Groupe africain, l'Ambassadeur Hassan Hamid a passé en revue les priorités du continent africain en matière de migration, lors de la séance d'ouverture des réunions du Comité permanent des programmes et des budgets de l'Organisation Internationale pour les Migrations-OIM.

Dans sa déclaration, le Représentant permanent a souligné que l'Afrique est confrontée à des défis croissants dans le domaine de la migration irrégulière et des déplacements forcés en raison des conflits armés et du changement climatique, en plus de l'aggravation des risques auxquels sont confrontés les migrants africains, notamment la violence, l'exploitation et la difficulté d'accès à la protection, appelant à la promotion de la migration régulière.

M. Hassan a salué les efforts continus de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour soutenir les pays africains, tout en mettant en garde contre les répercussions de la grave pénurie de financement et des politiques nationales repliées sur elles-mêmes qui entravent les projets et activités de l'organisation sur le continent et ont un impact négatif sur les migrants et les groupes les plus vulnérables.

Dans ce contexte, le Représentant permanent a appelé la communauté internationale et les pays d'accueil à oeuvrer pour renforcer et élargir les voies de migration régulières et sûres en Afrique, y compris les opportunités d'emploi, le regroupement familial et les bourses d'études, comme alternatives réalistes à la migration irrégulière, qui expose souvent les migrants à des risques et à l'exploitation.

M. Hassan a conclu en appelant la communauté internationale à renforcer la solidarité et à fournir un financement durable pour soutenir la réponse humanitaire et de développement en Afrique./ OSM