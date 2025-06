Le gouverneur de l'État de Khartoum, M. Ahmed Osman a salué les efforts des Soudanais de l'étranger, des philanthropes et des organisations pour soutenir l'initiative « Takaya =Cuisine Communitaire» dans l'État, la décrivant comme l'un des héritages soudanais enracinés dans les valeurs de solidarité et de partage de nourriture entre les familles.

C'était lors de son discours à la réunion de masse tenue aujourd'hui à Omdurman, qui comprenait plus de (50) organisations nationales et étrangères et des organisations des Nations Unies, en présence du gouverneur de l'État de Khartoum, de la Commissaire général à l'Aide Humanitaire, Mme Salwa Adam Baniya et du directeur général du ministère du Développement Social, M. Siddiq Hassan Fireni.

Le gouverneur a critiqué un certain nombre d'organisations qui ont outrepassé les cadres légaux et opéré en dehors du cadre du mandat humanitaire autorisé.

Son Excellence a appelé les organisations à agir de manière responsable en transmettant les faits au monde, en évitant d'exagérer la situation humanitaire et de présenter Khartoum comme une zone sinistrée sans révéler les véritables causes des souffrances des citoyens, qui sont en grande partie dues au ciblage par les milices des installations de services essentiels par le biais de pillages et de sabotages.

Le gouverneur de Khartoum a également appelé les organisations à mener des enquêtes de terrain précises pour déterminer les véritables besoins des citoyens. Il a déclaré que la prochaine phase nécessite un changement dans les politiques d'action humanitaire, passant de la simple fourniture d'aide alimentaire au soutien des méthodes de production et à l'assistance aux petits agriculteurs et aux éleveurs, en plus de la mise en place de projets de services durables qui contribuent au rétablissement et à la stabilité des communautés.

Pour sa part, le directeur général du ministère du Développement social de l'État de Khartoum, M. Siddiq Hassan Freni, a souligné l'importance de telles réunions dans le but de renforcer la coordination avec les organisations nationales et internationales. Soulignant la nécessité d'unifier les visions entre les institutions et organisations étatiques travaillant dans le domaine de l'aide humanitaire afin d'atteindre les groupes cibles et de leur fournir le soutien nécessaire.

De leur côté, un certain nombre de représentants des organisations ont souligné l'importance de l'État de Khartoum en tant que centre majeur pour le travail humanitaire et de service, saluant la grande coopération entre la Commission fédérale et la Commission d'État, qui a contribué à faciliter le travail des organisations et à leur permettre d'atteindre les personnes ciblées dans diverses régions./ OSM